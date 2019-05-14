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Религиозные лидеры Украины по инициативе Зеленского обратились к жителям Донбасса и Крыма

14 мая 2019, 12:54  •  86 • Украина

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Лидеры основных религиозных общин Украины записали видеообращение к жителям Крыма и неподконтрольных правительству Киева территорий Донбасса с призывом объединиться во имя мира. Соответствующее заявление размещено на странице избранного президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

"Результатом встреч с религиозными лидерами (Зеленский проводил эти встречи в течение нескольких дней, начиная с конца апреля, - прим. ТАСС) стало послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы - одна страна!" - такой комментарий избранного президента сопровождает размещенное видеообращение.

На видео представители разных религий и церквей на Украине - признанных и не признанных - друг за другом говорят короткие фразы, общий смысл которых сводится к идее мира и единения жителей Донбасса и Крыма с Украиной. Примечательно, что среди множества лидеров религиозных общин отсутствует митрополит Епифаний - глава новой церковной структуры - Православной церкви Украины, который был первым из духовенства, с кем встретился Зеленский. Обращение записано на двух языках - русском и украинском.

Первым свои слова на русском языке произносит глава непризнанного Киевского патриархата Филарет. Его сменяют глава канонической православной церкви митрополит Онуфрий, лидер Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук), духовные лидеры мусульман и региональные представители Совета раввинов Украины.

"Я обращаюсь со словом любви и ради бога прошу тех людей, от которых это зависит, прекратить разговаривать друг с другом с помощью пушек, орудий, автоматов", - заявил, в частности, митрополит Онуфрий.

Духовные лидеры, кроме прочего, призвали людей уважать, слышать друг друга и решать конфликты путем мирных переговоров. "Наступил момент мира, прощения, понимания. Давайте воспользуемся и объединимся. Любим, скучаем, желаем скорейшего единения", - заключил митрополит Онуфрий.

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