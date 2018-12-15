Религиовед прокомментировал избрание главы «новой церкви» на Украине

Религиовед, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев прокомментировал RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о создании Украинской поместной автокефальной церкви, которую возглавил митрополит УПЦ КП Епифаний Думенко.

«Это миньон патриарха Филарета, его помощник, секретарь и альтер эго. То есть у них получится так: главный — митрополит, а подчиняться ему будет патриарх Филарет, который себя патриархом считать не перестал. Очень интересная получится церковь… Этого Думенко вообще никто толком не знает. Если Филарет ещё хотя бы был нормально когда-то рукоположен в канонической церкви, то Думенко изначально состоял в этой раскольнической организации, что порождает большие вопросы: законно ли у него хиротония? А она, конечно, незаконно», — сказал эксперт.

По мнению Силантьева, Константинополь, по сути, признаёт законность хиротонии «совершенно странных альтернативных организаций».

«Организаций таких много, причём во всех православных странах. Многие сотни подобных митрополитов. Поэтому они «молодцы», открыли ящик Пандоры. Если можно Думенко признать, то эти сотни людей тоже, наверное, признать можно, какие проблемы? Любой желающий теперь, видимо, может кого угодно рукополагать», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, новой украинской церковной структурой будет управлять Порошенко «на пару с Константинополем». Он указал, что «для того всё это и задумывалось».

Ранее Порошенко объявил о создании украинской автокефальной церкви. Её предстоятелем стал митрополит Думенко.