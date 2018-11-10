Ректору Московской духовной академии запретили въезд на Украину

В Госпогранслужбе Украины заявили, что ректору Московской духовной академии архиепископу Верейскому Амвросию (Ермакову) запретили въезд в страну на три года.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что 7 ноября архиепископа Амвросия «не просто не пропустили через украинскую границу — ему запретили въезд сроком на три года».

«Поэтому как минимум до 2021 года попасть на Украину он не сможет», — заявили в ведомстве.

Ранее Украина запретила въезд делегатам Росрыболовства.