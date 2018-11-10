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Ректору Московской духовной академии запретили въезд на Украину

10 ноября 2018, 13:24  •  61 • Украина
В Госпогранслужбе Украины заявили, что ректору Московской духовной академии архиепископу Верейскому Амвросию (Ермакову) запретили въезд в страну на три года.
 
© dpsu.gov.ua
 

Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Отмечается, что 7 ноября архиепископа Амвросия «не просто не пропустили через украинскую границу — ему запретили въезд сроком на три года». 

«Поэтому как минимум до 2021 года попасть на Украину он не сможет», — заявили в ведомстве.

Ранее Украина запретила въезд делегатам Росрыболовства.

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