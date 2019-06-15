Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт оценил заявление «Укртрансгаза» о чрезвычайной ситуации
«Придумывают новые виды угроз»: в конгрессе США предлагают активнее «сдерживать»...
В Румынии "раскрыли" военные планы России в Черном море - напасть на Б...
Покончить с торговыми войнами, объединиться во имя мира: О чем говорил Путин на ...
Главная / Политика

Ректор ТОГУ стал секретарем реготделения "Единой России" в Хабаровском крае

15 июня 2019, 15:24  •  46 • Политика

ХАБАРОВСК, 15 июня. /ТАСС/. Ректор Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) Сергей Иванченко избран секретарем хабаровского регионального отделения партии "Единая Россия" взамен снявшего с себя полномочия секретаря председателя Законодательной думы Хабаровского края Сергея Луговского. Такое решение было принято на региональной конференции реготделения партии в субботу.

"Ректор ТОГУ, член высшего совета партии "Единая Россия" Сергей Иванченко избран секретарем хабаровского регионального отделения партии, голосов "за" - 100", - сказал представитель счетной комиссии.

На этот пост также претендовала депутат Законодательной думы края Елена Ларионова. За нее проголосовали около 20 человек.

Луговской сложил с себя полномочия 26 мая во время проведения предварительного голосования. Он также снял свой кандидатуру с праймериз. Свое решение Луговской объяснил необходимостью дать возможность работать в регионе новым политикам. После этого в ходе заседания президиума генерального совета партии в Москве исполняющим обязанности секретаря реготделения партии был назначен Иванченко. Ранее его назначили председателем регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования партии в Хабаровском крае. Комитет создали на базе сформированного, в том числе представителями партии, общественного движения "Время перемен".

В сентябре в Хабаровском крае пройдут довыборы депутата Госдумы, депутатов Законодательной думы Хабаровского края, главы Комсомольска-на-Амуре, депутатов городских дум Хабаровска и Комсомольска, собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
15 июня 2019, 15:24
Ректор ТОГУ стал секретарем реготделения "Единой России" в Хабаровском крае
15 июня 2019, 04:24
Пушков указал на глобальное недоверие к заявлениям США по Ирану
14 июня 2019, 21:54
Как Собчак «высасывает» людей. На этот раз «донором» стал Иван Голунов
15 июня 2019, 12:09
Козак заявил, что Россия, США и ЕС сумели занять единую позицию по кризису в Молдавии
15 июня 2019, 14:09
Покончить с торговыми войнами, объединиться во имя мира: О чем говорил Путин на заседании СВМДА
15 июня 2019, 01:09
Путин назвал итоги борьбы с терроризмом в САР успехом России, Ирана и Турции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 июня 2019, 20:12
Россия впервые идёт наперекор МВФ. Лёд тронулся
10 июня 2019, 04:09
Нацбатальоны против Зеленского. Кто кого и какова цена вопроса? (Армен Гаспарян)
14 июня 2019, 02:24
Порошенко должен ответить: В США призвали отправить экс-президента Украины за решетку
14 июня 2019, 05:39
Наркотики для Новороссии. Из Украины вместе с шоколадом «Рошен»?
10 июня 2019, 23:39
"Против вас теперь все": Политолог Сатановский объяснил, почему США так испугались ПМЭФ
09 июня 2019, 14:54
Зеленский заявил о намерении «нокаутировать систему»
12 июня 2019, 04:54
"Нарассказывали сказок": Климкин посмеялся над украинцами, мечтающими о вступлении в Евросоюз
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.