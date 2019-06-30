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Рекорды форума "АРМИЯ-2019": подписано 46 государственных контрактов на общую сумму свыше 1 триллиона рублей

30 июня 2019, 22:54  •  24 • В России

Завершил свою работы пятый юбилейный Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2019». В течение шести дней мероприятия форума проходили в Конгрессно-выставочном центре подмосковного военного-патриотического парка «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка, а также в 35 городах и населенных пунктах Западного, Южного, Центрального, Восточного военных округов и Северного флота.

Как и предсказывали устроители форума, за шесть дней его работы общее количество гостей и участников превысило один миллион человек.

Форум «АРМИЯ-2019» совмещал обычные статические экспозициями с динамическим показом возможностей боевой техники. Кроме этого, была обширная научно-деловая программа, были и и разнообразные культурно-художественные и военно-патриотические мероприятия.

Авиашоу на форуме "АРМИЯ-2019"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Любопытна статистика форума: на нем работали представители 120 стран мира. А общее их количество превысило 700 человек.

На форуме проведено 107 двусторонних встреч, 55 из них прошли с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга России, «Рособоронэкспорта».

Основная выставочная экспозиция занимала площадь 257,6 тысяч квадратных метров, где для свободного осмотра была выставлена 361 единица вооружения военной и специальной техники из наличия Минобороны России. В форуме приняли участие свыше 1300 предприятий, которые представляли 27239 экспонатов.

Были развернуты 10 национальных экспозиций предприятий ОПК Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Турции, Таиланда и ЮАР.

Выставки также были организованы 101 оборонным предприятием из 14 зарубежных стран (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Латвия, ОАЭ, Пакистан, Таиланд, Турция, Франция, ЮАР).

В рамках форума Министерство обороны России подписало 46 государственных контрактов с 27 предприятиямиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На открытой площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот» были представлены новейшие и перспективные образцы вооружения и военной техники, ставшие премьерами форума: это пусковая установка зенитной ракетной системы С-350 «Витязь», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ», самоходная артиллерийская установка 2С42 «Лотос», 82-мм самоходный миномет 2С41 «Дрок», автомобиль «Тайфун» с легким минным тралом, беспилотные летательные аппараты (большой дальности - «Охотник», малой дальности - «Корсар»).

Традиционными участниками экспозиции стали боевая машина с 57-мм зенитной пушкой «Деривация», танк Т-14 на платформе «Армата», БМП Т-15 на платформе «Армата», БМП Б-11 на платформе «Курганец-25», БМП К-17 на платформе «Бумеранг», боевая машина поддержки танков, 152-мм артиллерийский комплекс «2С35 «Коалиция-СВ», а также линейка роботизированных комплексов.

Для динамического показа боевой техники на форуме было задействовано более 330 образцов вооружения и техники от 16 предприятий оборонной промышленности.

В рамках форума Министерство обороны России подписало 46 государственных контрактов с 27 предприятиямиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В рамках форума Министерством обороны России было подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями на общую сумму свыше 1 триллиона рублей. Договорные обязательства по выполнению государственного оборонного заказа были подписаны на поставку ВКС многофункционального авиационного комплекса пятого поколения Су-57, включая перспективные авиационные средства поражения и новейших вертолетов Ми-28НМ. ВМФ получит большие подводные лодки проекта 677 «Лада», партию атомных подводных крейсеров проекта 885М «Ясень-М», а также морские средства поражения. Ракетные комплексы «Искандер-М» будут дополнительно снаряжены высокоточными крылатыми ракетами, а подразделения ПВО – зенитными ракетами большой дальности для ЗРС С-400.

По ключевым показателям (количеству стран-участниц, официальных иностранных делегаций, количеству экспонатов вооружения, военной и специальной техники, посещаемости) пятый Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2019» превзошел результаты всех форумов прежних лет.

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