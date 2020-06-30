Рекорды, депрессия и снова рекорды. Что скрывает Майкл Фелпс • 108 • Аналитика © РИА Новости / Александр Вильф Двадцать три олимпийских золота, три серебра и две бронзы. Двадцать шесть побед на чемпионатах мира в 50-метровом бассейне, невероятное количество мировых рекордов. Это достижения американского пловца Майкла Фелпса. Слава, богатство, красивая жизнь, с одной стороны. А с другой, депрессия, склонность к употреблению алкоголя, временное отстранение от соревнований за курение марихуаны и мысли о суициде. Размах его рук превосходит рост спортсмена – 201 против 193 сантиметров. Такое встречается крайне редко. Его голеностопные суставы очень подвижны. Говорят, ступни он может выгибать сильнее, чем балерины. За все это в СМИ Фелпса периодически называют "мутантом" или "инопланетянином". Физические данные пловца сыграли важную роль в его достижениях, отметил в интервью радио Sputnik спортивный журналист Алексей Осин: "Фелпс наделен феноменальной антропометрией. У него очень длинные руки, что фактически добавляет ему энергетики в воде. У него очень большой размер ноги, говорят даже, что 50-й или около того, фактически как у баскетболиста. Он и ростом 1 метр 93 сантиметра. Это все помогает ему на дорожке. Но к этому всему нужно добавить еще и мощное тело. И он заряжается основательно. Приводят его дневной рацион, который обычный человек вряд ли съест". © РИА Новости / Александр Вильф Американский пловец Майкл Фелпс Этот рацион составляет 10-12 тысяч килокалорий. То есть в 5-6 раз больше, чем съедает обычный человек. Однажды в Сети появилось меню Фелпса. На завтрак – три сэндвича с жареными яйцами, луком, сыром, салатом, помидорами и майонезом; омлет из пяти яиц; тарелка овсянки с ягодами; три блинчика с шоколадом; три французских тоста с сахарной пудрой; две чашки кофе. На обед – полкило пасты с томатным соусом; два больших сэндвича с ветчиной, сыром и майонезом; энергетический напиток. На ужин – полкило пасты; большая пицца; энергетический напиток. Как он мог столько есть? У Фелпса ускоренный метаболизм, и он расходует на тренировках и соревнованиях массу энергии. И недоброжелатели, и поклонники восхищаются рекордами Майкла и периодически задаются вопросом: нет ли тут какой химии? Габариты – да, талант – да, тренировки – да, необычный метаболизм – да. Но, может быть, принимал Майкл какие-то препараты? Пловца номер один неоднократно проверяли. Все пробы были отрицательными. О запрещенных веществах сам Фелпс высказывался жестко и предлагал не возвращаться в спорт принимавшим допинг атлетам. По мнению спортивного журналиста Алексея Осина, если даже допустить, что Фелпс принимал какие-то мистические препараты, все равно это не сильно повлияло бы на его результаты. "Спортсмен великий. Может быть, самый великий в истории современного спорта. Он стал бы таковым, может быть, не в той степени, даже если просто всех на необитаемом острове запереть и ничего не давать, кроме макарон, он все равно был бы сильнее всех в плавании. Тут даже сомнений никаких нет", – отметил Осин. © REUTERS / Stefan Wermuth Майкл Фелпс Еще одна особенность лучшего в мире пловца – работа его нервной системы. В детстве Фелпс страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Родители отдали семилетнего мальчика на плавание, чтобы усмирить слишком подвижного и рассеянного ребенка. Синдром гиперактивности сопровождается повышенным уровнем тревожности, пояснил радио Sputnik доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского государственного медицинского университета Рустем Гайфутдинов. "Любой монотонный ритмичный труд сам по себе дает возможность тревожному человеку справиться со своими эмоциями. Человек может плавать, бегать, танцевать… Ритмичные однотипные движения приводят к эмоциональной разрядке. У человека снижается уровень тревожности. При гиперактивности есть плюсы, есть минусы. Плюсы – это быстрота реакции. Он может быстро собраться, активно что-то сделать – рывок, бросок. В этом плане эти люди имеют преимущество", – сказал Гайфутдинов. Рывки и броски – это, конечно, про Фелпса. В 15 лет он выступил на своей первой Олимпиаде – в Сиднее. Занял пятое место. Больше всего золотых медалей – восемь – пловец завоевал в Пекине. Майкл – атлет разных жанров. Выступал и баттерфляем, и вольным стилем, и в комплексном плавании, и во всех видах эстафет. Семь раз признавался пловцом года. Была в карьере спортсмена двухлетняя пауза. В 2012 году он заявил об окончании карьеры, а в 2014-м вернулся, чтобы подготовиться к Олимпиаде в Рио. Спортивный журналист Алексей Осин полагает, что не стоит искать допингового подтекста в этом перерыве. "Либо это деньги, либо ему снова захотелось испытать то, что он уже испытал", – сказал Осин. © РИА Новости / Александр Вильф Американец Майкл Фелпс Даже во времена самых великолепных своих побед Фелпс был в сложном психологическом состоянии. Уже после завершения спортивной карьеры он неоднократно признавался, что страдал депрессией. Особенно ярко она проявлялась осенью, после окончания сезона в плавании. Сначала спортсмен не хотел обращаться к психотерапевту, занимался самолечением, как он это называл. И не всегда это были безобидные препараты. Проблемы с алкоголем также оставили след в прошлом Фелпса. Он даже задумывался, хочет ли дальше жить. Но когда все же попросил помощи специалиста, увидел улучшение. "Нужно понимать, что получение такой помощи является проявлением силы, а не слабости", – писал спортсмен в Twitter. Сейчас Майкл пытается помочь людям, которые попали в такую же ситуацию, старается повышать осведомленность о депрессии. В то же время, не дает публике забывать о себе. В 2017 году мир следил за его соревнованиями с белой акулой в заплыве на 100 метров. Фелпс проиграл. Конечно, плавали они отдельно друг от друга. На видео, которое показали по телевидению, была компьютерная имитация хищницы. То состязание вызвало противоречивую реакцию публики, но самому Майклу это приключение понравилось. Будет о чем рассказать троим сыновьям, если им вдруг наскучит невероятная история побед легендарного отца. Автор Людмила Чернова, радио Sputnik Что будет с валютой? Как заработать много денег? Все об экономике понятным языком – в нашем Телеграм-канале. А в Яндекс-Дзен – самые интересные истории со всего света. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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