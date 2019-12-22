Рекордные траты: почему президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет с беспрецедентными расходами

На военной базе Эндрюс в штате Мэриленд президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. Размер военных расходов Соединённых Штатов оказался беспрецедентно высоким: $738 млрд. В документе также закреплены санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», запрет на продажу Турции истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских ЗРК С-400, а также увеличение финансовой помощи Украине. Бюджет ориентирован на противостояние глобальным мировым игрокам — России и Китаю, считают эксперты. При этом, по мнению аналитиков, Трамп, инициируя рост оборонных расходов, руководствовался и предвыборными мотивами, стремясь заручиться поддержкой военно-промышленного комплекса и армии, где традиционно сильны симпатии к Республиканской партии.

Президент США Дональд Трамп утвердил закон об оборонном бюджете на 2020 год — National Defense Authorization Act (NDAA). Церемония подписания прошла на военной базе Эндрюс в штате Мэриленд.

«Законопроект, который я сегодня подпишу, предусматривает выделение $738 млрд — именно миллиардов — на финансирование оборонных нужд в 2020 году. Это абсолютный рекорд, самая крупная сумма оборонных расходов за всю историю нашей страны», — заявил Трамп.

Объём финансирования, заложенный в новом бюджете, оказался больше на 3,1%, чем в прошлогоднем, составлявшем $716 млрд. Таким образом, продолжилась тенденция, которая началась с приходом Трампа в Белый дом. Если при его предшественнике Бараке Обаме оборонные расходы последовательно сокращались в рамках политики уменьшения дефицита бюджета, то с 2017 года они начали расти. Это Трамп в своей речи на базе Эндрюс поставил себе в заслугу.

«До моего вступления в должность вооружённые силы столкнулись с резкими и губительными по своим последствиям сокращениями бюджета. Откровенно говоря, они были крайне истощены. Будучи кандидатом в президенты, я обещал отказаться от этих губительных сокращений и обеспечить сохранение за нашими вооружёнными силами неоспоримого превосходства по всему миру. Сейчас нет никого, ни одной страны, которая хотя бы приблизилась к этому уровню», — подчеркнул Трамп.

NDAA является не только бюджетом Пентагона. В нём учтены расходы, считающиеся оборонными, которые проходят по другим ведомствам, в частности по Министерству энергетики, ответственному за производство ядерных боеприпасов. В финансовом документе обычно прописываются и невоенные меры воздействия на государства, которые проводят, по мнению Вашингтона, враждебную США политику.

Так, в оборонном бюджете предусмотрены санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Цель санкций заключается в том, чтобы «минимизировать способность правительства Российской Федерации использовать» эти проекты в качестве «инструмента принуждения и политического влияния». Американское давление также должно гарантировать, что работа «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» не обернётся «более чем 25%-ным сокращением российского экспорта энергоресурсов, проходящего транзитом по уже существующим трубопроводам в других странах (в частности на Украине) относительно тех объёмов, что в среднем в месяц проходили по таким трубопроводам в 2018 году».

Как разъяснил Минфин США, после подписания Трампом NDAA «все стороны, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда», задействованные в прокладке труб для «Северного потока — 2» или «Турецкого потока», «должны обеспечить немедленное прекращение деятельности, связанной со строительством». Исключения допускаются только тогда, когда немедленная остановка работ может грозить экологической катастрофой или угрожает сохранности судна или безопасности членов экипажа.

Кроме того, в NDAA продлено эмбарго на прямое военное сотрудничество с Москвой, правительству США запрещается признавать Крым российской территорией и предписывается следить за российско-китайским военным партнёрством.

В законопроекте выражается солидарность с протестующими в Гонконге, а также говорится о намерении США повышать боеготовность войск Тайваня и отслеживать инвестиции Китая в Арктике.

С прицелом на конфронтацию

По мнению экспертов, оборонный бюджет на 2020 год существенно отличается от прежних документов такого рода.

Вооружённые силы США

Flickr

© The U.S. Army

«Американские вооружённые силы вступают в принципиально новую стадию развития. Об этом свидетельствует NDAA. Этот военный бюджет ориентирован на то, чтобы подготовиться к противостоянию не с какими-то негосударственными структурами, террористами или повстанцами в Сирии и Афганистане, с которыми сейчас Америка в реальности воюет, а с великими державами, среди которых в первую очередь выделяются Китай и Россия», — сказал в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

Наиболее ярко это проявилось в создании военно-космических сил, считает эксперт. Это первый бюджет США, где прописано их существование как самостоятельного рода войск.

Профессор ВШЭ Александр Домрин в беседе с RT также отметил, что США теперь полностью строят свой военный бюджет в расчете на противостояние с глобальными мировыми игроками. Это связано, с одной стороны, с общей политической линией Белого дома, с другой — с президентской избирательной кампанией в Соединённых Штатах.

«Раз уж Москву вместе с Пекином в администрации Трампа обозначили главными угрозами, то, соответственно, нужно им противостоять. А для этого необходимо увеличить военный бюджет. Нужно создавать свои космические войска в противовес российским ВКС. Нужно больше тратить на модернизацию ядерных вооружений. Словом, ранее сделанные заявления диктуют конкретные действия», — говорит Домрин.

Кроме того, увеличение оборонных расходов повышает шансы Трампа на переизбрание, считает эксперт. Рекордный военный бюджет поможет президенту США заручиться поддержкой миллионов американцев, имеющих отношение к армии, и получить помощь, в том числе финансовую, от структур военно-промышленного комплекса.

«Трамп прекрасно понимает, что, хотя палата представителей объявила ему импичмент, в сенате от должности его в любом случае не отрешат. Соответственно, он идёт на выборы в ноябре следующего года, где будет переизбран. Но, чтобы одержать победу, ему нужно играть на военно-промышленный комплекс, на армию, где традиционно сильны республиканские настроения. Нужно как минимум с ними не ссориться, а как максимум — хорошенько их финансово подпитать. Поэтому Трамп добился принятия рекордного военного бюджета», — полагает Домрин.

Против России

Значительные расходы в NDAA предусмотрены на сдерживание России: ей предполагается противостоять на ряде направлений. В бюджете выделяется $734 млн в рамках так называемой Европейской инициативы сдерживания — программы, существующей с 2014 года, которая предусматривает усиление присутствия Вооружённых сил США в Европе. Отдельной строкой выделяется $300 млн на военную помощь Украине. Это на $50 млн больше, чем в прошлом году.

Американские войска на учениях

Flickr

© The U.S. Army

Наконец, самое необычное в этом бюджете — это санкции против страны НАТО, вводимые за сотрудничество с Россией. Турции запрещается передача истребителей пятого поколения F-35 из-за приобретения Анкарой ракетных систем С-400.

Сама эта сделка, указывается в тексте бюджета, подпадает под положения закона «О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии», соответственно, может повлечь за собой санкции, так же как и участие Турции в проекте «Турецкий поток».

При этом в NDAA оговаривается, что запрет на продажу F-35 может быть снят, если Анкара откажется от российского вооружения. Для этого министру обороны и госсекретарю будет необходимо предоставить конгрессу документы, на основании которых можно сделать вывод о том, что Турция дала «надёжные гарантии отказа от поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400» либо «более не располагает ЗРК С-400 или каким-либо другим оборудованием, материалами, а также персоналом, связанным с эксплуатацией комплекса», а также предоставила «надёжные гарантии того, что не будет принимать поставки ЗРК С-400 в будущем».

По мнению Батюка, подобное давление США на члена НАТО «совершенно беспрецедентно» и идёт вразрез с интересами Анкары, которая вряд ли свернёт своё участие в выгодных ей проектах.

Следует отметить, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире местного телеканала TRT уже пообещал, что, если американские санкции будут введены, его страна даст зеркальный ответ.

Впрочем, по мнению Домрина, говорить, что два союзника по НАТО испортят из-за России свои отношения, не стоит.

«В краткосрочной перспективе Эрдоган может испортить отношения с Трампом, что он уже неоднократно демонстрировал. В долгосрочной — Турция как была членом НАТО, так им и останется. Анкара может маневрировать в отношении Вашингтона, угрожая закрытием баз на своей территории, но в итоге ничего не сделает. Эрдоган, будучи грамотным государственным деятелем, будет пытаться устроить отношения с США, используя близкие отношения с Россией в качестве рычага давления», — полагает Домрин.

В целом ориентированность бюджета США на противостояние с Россией свидетельствует о важности фактора Москвы во внешней политике администрации Трампа.