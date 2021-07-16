Рекордные продажи LADA на Украине. АвтоВаз спас ЗАЗ от банкротства

Пока эксперты продолжают гадать на тему всех возможных причин отставки Авакова, на Украине свершается очередная зрада: «АвтоВАЗ» показывает рекордный рост продаж Lada на украинском рынке.По сравнению с июнем 2020 года продажи российской марки выросли на 448%. В частности, за прошедшее полугодие в стране уже продано 909 экземпляров. Это локальный успех, учитывая, что до этого продажи не превышали пары десятков машин в месяц.Почти тысяча авто за полгода, конечно, не выводит АвтоВАЗ в лидеры рынка, однако теперь результаты вновь сопоставимы с ведущими производителями. Например, Toyota по итогам полугодия продала 7,2 тысячи машин. Бренд Renault продал 6,1 тысяч авто, Kia – 3,6 тысяч. В общем российская марка снова в деле.Однако самое интересное – это причина, вызвавшая всплеск продаж. В прошлом году без пяти минут еще один промышленный покойник – Запорожский автозавод (ЗАЗ) – принял решение возобновить крупноузловую сборку автомобилей Лада. В сборочное «меню» был включен почти весь модельный ряд «АвтоВАЗа». В итоге для ЗАЗа это решение стало спасительным. Предприятие умирало долго и докатилось до того, что по итогам 2018 года с конвейера торжественно сошел только один автомобиль.Чудом удалось избежать распила на металлолом и дотянуть до судьбоносного решения о возобновлении сборки «вражеской» Лады.В целом кейс с Запорожским автозаводом – печальное напоминание о том, насколько выгодным был украинский рынок для России, и наоборот. Стоит вспомнить, что по итогам 2011 года «АвтоВАЗ» продал на украинском рынке 28 400 автомобилей, а запорожцы продали в РФ около 20 000 своих авто, что ныне кажется просто невероятной цифрой.Вернуться к таким объемам взаимных продаж уже не выйдет – ЗАЗ прекратил производство собственных авто, а Ладам вряд ли позволят существенно нарастить поставки машинокомплектов в Запорожье. Не ровен час, найдется тот честный украинский политик, что потребует прикрыть лавочку и тем самым таки добить ЗАЗ с его рабочими местами.