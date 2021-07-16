Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
После убийства президента Гаити Захарова назвала "ужасающий повод" для...
Белорусы устроили ЕС и США 31 час стыда
Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
Главная / Украина

Рекордные продажи LADA на Украине. АвтоВаз спас ЗАЗ от банкротства

16 июля 2021, 06:00  •  84 • Украина

Пока эксперты продолжают гадать на тему всех возможных причин отставки Авакова, на Украине свершается очередная зрада: «АвтоВАЗ» показывает рекордный рост продаж Lada на украинском рынке.

По сравнению с июнем 2020 года продажи российской марки выросли на 448%. В частности, за прошедшее полугодие в стране уже продано 909 экземпляров. Это локальный успех, учитывая, что до этого продажи не превышали пары десятков машин в месяц.

Почти тысяча авто за полгода, конечно, не выводит АвтоВАЗ в лидеры рынка, однако теперь результаты вновь сопоставимы с ведущими производителями. Например, Toyota по итогам полугодия продала 7,2 тысячи машин. Бренд Renault продал 6,1 тысяч авто, Kia – 3,6 тысяч. В общем российская марка снова в деле.

Однако самое интересное – это причина, вызвавшая всплеск продаж. В прошлом году без пяти минут еще один промышленный покойник – Запорожский автозавод (ЗАЗ) – принял решение возобновить крупноузловую сборку автомобилей Лада. В сборочное «меню» был включен почти весь модельный ряд «АвтоВАЗа». В итоге для ЗАЗа это решение стало спасительным. Предприятие умирало долго и докатилось до того, что по итогам 2018 года с конвейера торжественно сошел только один автомобиль.

Чудом удалось избежать распила на металлолом и дотянуть до судьбоносного решения о возобновлении сборки «вражеской» Лады.

В целом кейс с Запорожским автозаводом – печальное напоминание о том, насколько выгодным был украинский рынок для России, и наоборот. Стоит вспомнить, что по итогам 2011 года «АвтоВАЗ» продал на украинском рынке 28 400 автомобилей, а запорожцы продали в РФ около 20 000 своих авто, что ныне кажется просто невероятной цифрой.

Вернуться к таким объемам взаимных продаж уже не выйдет – ЗАЗ прекратил производство собственных авто, а Ладам вряд ли позволят существенно нарастить поставки машинокомплектов в Запорожье. Не ровен час, найдется тот честный украинский политик, что потребует прикрыть лавочку и тем самым таки добить ЗАЗ с его рабочими местами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






84
Источник
Похожие новости
15 июля 2021, 07:05
Интрига квартала 95. Запад решил, кто будет следующим президентом Украины
14 июля 2021, 17:20
А где же "самая сильная" армия Европы...
15 июля 2021, 05:15
Американский дипломат: Россия и Китай хотят обворовать Украину
15 июля 2021, 16:15
Чем обернётся для Украины отставка Арсена Авакова
14 июля 2021, 21:45
«Украина никогда не кормила Россию»: Кучма признал обман украинцев
15 июля 2021, 16:15
Украинскую землю скупят 50 000 китайцев с паспортами Незалежной
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 июля 2021, 01:25
Переговоры Байдена и Меркель завершились обещаниями для Украины
16 июля 2021, 03:15
Политолог о встрече Меркель и Байдена: Германия заплатила высокую цену за "Север...
16 июля 2021, 01:25
Дело не в американце. "Непотопляемый" Аваков решился из-за Зеленского
16 июля 2021, 01:25
В белорусском Совбезе укорили Польшу: "А куда на армаде ехать собрались?"
16 июля 2021, 01:25
"Изнашиваются": У десятков стелс-истребителей США обнаружились системные пр...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2021, 04:05
На Украине предсказали "Северный поток - 3", и сами испугались
15 июля 2021, 07:05
Интрига квартала 95. Запад решил, кто будет следующим президентом Украины
12 июля 2021, 03:00
Пушков отреагировал на невыдачу Литвой Тихановской
15 июля 2021, 06:10
Депутат Рады разоблачил афёру Киева с русским газом
10 июля 2021, 07:00
«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины
09 июля 2021, 11:45
Мордобой для американских гостей: Афганцы устроили "Свадьбу в Малиновке"
15 июля 2021, 12:35
"Ни хрена себе Доминго": В прошлом Зеленского нашли разгадку отставки Авакова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.