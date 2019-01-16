|
Рекордные 230 голосов "против" не заставят уйти Мэй в отставку — Представитель британского премьера
16 января 2019, 05:09 • 78 • В мире
Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что она не намерена подавать в отставку. Накануне она потерпела сокрушительное поражение в Палате общин, где условия Brexit были отвергнуты рекордным за последние 95 лет 230 голосами представителей.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не собирается подавать в отставку, сообщил представитель британского премьера Накануне она потерпела сокрушительное поражение в Палате общин, которая отвергла законопроект об условиях Brexit рекордным за последние 95 лет большинством в 230 голосов. В сообщении представителя Мэй говорится, что она сконцентрируется на реализации выхода государства из ЕС.
Он также информирует, что в представлениях Мэй, она еще пользуется поддержкой нижней палаты в парламенте. Но если вдруг, во время голосования о доверии правительству, которое намечено на 19:00 среды (22:00 мск), премьер потерпит поражение, то у правительства будет "14 календарных дней на восстановление доверия палаты".
Стоит отметить, что правительство уже не исключает и такого варианта, при котором Королевство покинетЕС без какой-либо сделки об условиях Brexit.
Информация предоставлена ТАСС.
Подпишитесь на нас
78
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 января 2019, 04:54
|
12 января 2019, 00:24
|
12 января 2019, 23:09
|
14 января 2019, 01:09
|
12 января 2019, 19:54
|
10 января 2019, 15:54
|
14 января 2019, 23:54