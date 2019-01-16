Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что она не намерена подавать в отставку. Накануне она потерпела сокрушительное поражение в Палате общин, где условия Brexit были отвергнуты рекордным за последние 95 лет 230 голосами представителей.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не собирается подавать в отставку, сообщил представитель британского премьера Накануне она потерпела сокрушительное поражение в Палате общин, которая отвергла законопроект об условиях Brexit рекордным за последние 95 лет большинством в 230 голосов. В сообщении представителя Мэй говорится, что она сконцентрируется на реализации выхода государства из ЕС.

Он также информирует, что в представлениях Мэй, она еще пользуется поддержкой нижней палаты в парламенте. Но если вдруг, во время голосования о доверии правительству, которое намечено на 19:00 среды (22:00 мск), премьер потерпит поражение, то у правительства будет "14 календарных дней на восстановление доверия палаты".

Стоит отметить, что правительство уже не исключает и такого варианта, при котором Королевство покинетЕС без какой-либо сделки об условиях Brexit.

Информация предоставлена ТАСС.