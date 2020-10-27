Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Такого Путина не видели давно: Внешнего давления он больше не потерпит
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Ук...
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле ...
"Русский тощий" за 10 секунд уложил опытного бойца. В элите ВС США зар...
Главная / Политика

Рекордное увеличение военных расходов Швеции свалили на Россию

27 октября 2020, 16:25  •  56 • Политика
Фото: Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Высказанные Москвой опасения на этот счет в Стокгольме назвали дезинформацией
Россия виновата в том, что Швеции приходится вкладывать колоссальные деньги в вооружение. Об этом заявил шведский министр обороны Петер Хультквист.
Ранее МИД РФ высказал опасения в связи с решение Швеции увеличить свой военный арсенал из-за "российской угрозы". В Москве допустили, что Стокгольм пошел на этот шаг под влиянием антироссийской риторики НАТО. Хультквист отверг это предположение.
По его словам, "Швеция не так наивна", чтобы самой не видеть агрессию России и ее попытки дезинформировать общество. Шведские эксперты проанализировали последние события и пришли к четким выводам:
"Ситуация с безопасностью в непосредственной близости от нас изменилась к худшему, в основном, из-за России",
- заявил министр в интервью Aftonbladet. При этом он призвал никого не беспокоиться: увеличение военного потенциала необходимо Стокгольму для защиты суверенитета страны, никаких иных целей он не преследует.
Ранее стало известно, что власти Швеции решили увеличить расходы на оборону к 2025 г. до 1,5% ВВП. Это на 40% больше, чем сейчас. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это очень напоминает времена холодной войны.
#Zakharova:

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
27 октября 2020, 00:50
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотите о реальности?"
27 октября 2020, 04:30
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Тихановской
27 октября 2020, 04:30
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - политолог
27 октября 2020, 06:20
Признание террориста: Кто отдал приказ устроить нападение в Хабаровске
27 октября 2020, 06:20
Украина расписалась в политическом самоубийстве. Киев сделал противоречивое признание по Донбассу
27 октября 2020, 02:40
"Быть маргиналом в стране озверевших дебилов считаю почётным": Почему Амнуэля приглашают на ТВ?
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 октября 2020, 00:50
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотите о р...
27 октября 2020, 04:30
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Тиханов...
27 октября 2020, 04:30
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - политоло...
27 октября 2020, 06:20
Признание террориста: Кто отдал приказ устроить нападение в Хабаровске
27 октября 2020, 06:20
Украина расписалась в политическом самоубийстве. Киев сделал противоречивое признание...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 октября 2020, 12:40
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
21 октября 2020, 02:45
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
26 октября 2020, 01:55
"Нервы сдают?": На протестах в Минске начались столкновения с силовиками
24 октября 2020, 02:15
Турция получила нож в спину от США? В Сирии разбомбили протурецких боевиков
22 октября 2020, 12:40
"Путин устроит чистку элит после выборов в США": Хазин раскрыл план президента России
27 октября 2020, 00:50
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотите о реальности?"
24 октября 2020, 14:10
"Москве даже не придётся просить": Баранец назвал союзников России в войне против США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.