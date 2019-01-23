«Рекордное количество за все постсоветские годы»: в 2018 году Крым посетили 6,8 млн человек

За 2018 год в Крыму отдохнули 6,8 млн человек — больше, чем за все постсоветские годы. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов. Он отметил, что ключевую роль в увеличении числа отдыхающих сыграли ввод в эксплуатацию Крымского моста, нового терминала Симферопольского аэропорта и развитие туристической сферы полуострова. Значительную часть отдыхающих составили украинцы. По мнению местных властей, граждане Украины начали понимать, что в регионе им всё так же рады и никакой угрозы для них нет.

Число посетивших Крым туристов в 2018 году превысило показатели за все постсоветские годы. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.

«Подведены итоги курортного сезона 2018 года. За прошедший год в Крыму отдохнули 6,8 млн туристов — рекордное количество за все постсоветские годы. Уровень прошлого года превышен на 28%», — написал он на своей странице в Instagram.

Аксёнов также подчеркнул, что новогодние праздники на полуострове отметили 190 тыс. человек, что выше аналогичного показателя за прошлый год почти на 40%. При этом почти половина всех туристов прибыла в регион через Крымский мост, отметил глава республики.

«47% туристов прибыли по Крымскому мосту, 37% — авиатранспортом. Ещё 16% отдыхающих въехали через государственную границу с Украиной», — написал Аксёнов.

Рекорд по числу отдыхающих в Крыму был поставлен в 1988 году — тогда на полуостров приехали 8,3 млн человек. После распада СССР турпоток сильно уменьшился и в 1995 году составил 2,5 млн человек. Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году — тогда свой отдых в Крыму решили провести 6,1 млн человек.

300 советских десантников: как Красная Армия завоевала Курилы Посмотреть эту публикацию в Instagram Подведены итоги курортного сезона 2018 года. За прошедший год в Крыму отдохнуло 6 миллионов 800 тысяч туристов – рекордное количество за все постсоветские годы. Уровень прошлого года превышен на 28%. Новогодние праздники в нашей республике отметили более 190 тысяч отдыхающих. Это почти на 40% больше, чем в прошлом году. 47% туристов прибыли по Крымскому мосту, 37% – авиатранспортом. Еще 16% отдыхающих въехали через государственную границу с Украиной. Прямые налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет республики выросли почти в два раза. Успех прошедшего курортного сезона отмечен и на федеральном уровне. Это стало возможным благодаря нескольким факторам. Во-первых, после ввода в эксплуатацию Крымского моста и нового терминала Симферопольского аэропорта значительно улучшилась транспортная доступность полуострова. Во-вторых, взаимодействие органов власти и бизнеса способствовало адекватному и грамотному ценообразованию в курортной сфере. В-третьих, улучшается качество сервисного обслуживания гостей, увеличено количество обустроенных пляжных территорий. Реконструкцию и модернизацию прошли более 80 объектов размещения, построены новые объекты. Сыграла свою роль и массированная информационная кампания, которая в течение всего года проводилась Министерством курортов и туризма Республики Крым в регионах России. Уверен, что после открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту туристический поток еще вырастет. Наша задача – подготовить к этому транспортную и курортную инфраструктуру. #крым #курорт #туристы #россия #крымроссиянавсегда В Киеве открыли мемориальную доску Петлюре Публикация от Сергей Аксенов (@aksenov.sv) 22 Янв 2019 в 5:41 PST

Мост, аэропорт и развитие курортной сферы

По мнению главы республики, такой рост стал возможен благодаря запуску движения по Крымскому мосту, вводу в строй нового терминала Симферопольского аэропорта, развитию сотрудничества между бизнесом и властью, а также курортной сферы полуострова в целом.

«Реконструкцию и модернизацию прошли более 80 объектов размещения, построены новые, — добавил Аксёнов. — Сыграла свою роль и массированная кампания, которая в течение года проводилась Министерством курортов и туризма Республики Крым в регионах России».

Так, с начала эксплуатации автомобильной части моста через Керченский пролив в мае 2018 года в обе стороны проехало порядка 3,5 млн транспортных средств, включая 175 тыс. грузовиков, движение которых началось с октября. В среднем за сутки проезжало около 15 тыс. машин, что выше предполагаемой интенсивности (прогнозировалось 12—13 тыс. автомобилей в сутки).

При этом строится также и трасса «Таврида», которая в 2020 году должна соединить Севастополь и Крымский мост. Первая очередь новой дороги была сдана 31 декабря 2018 года — было запущено движение на 70-километровом участке от моста до села Батального под Феодосией.

«Туристический поток ещё вырастет»

Увеличение турпотока привело к тому, что налоговые поступления от туризма в региональный бюджет выросли почти в два раза, рассказал Аксёнов.

«Прямые налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет республики выросли почти в два раза. Успех прошедшего курортного сезона отмечен и на федеральном уровне», — написал Аксёнов.

При этом глава региона заявил, что предстоящий в 2019 году запуск железнодорожного сообщения через Крымский мост увеличит число туристов и власти полуострова должны подготовиться к этому.

«Уверен, что после открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту туристический поток ещё вырастет. Наша задача — подготовить к этому транспортную и курортную инфраструктуру», — заключил Аксёнов.

Отметим, что 18 января в пресс-релизе инфоцентра «Крымский мост» сообщили о том, что строители уложили почти треть (29%) рельсошпальной решётки железнодорожной части переправы. Ввод в строй объекта планируется в декабре этого года. В «Крымской железной дороге» сообщили, что билеты на поезда можно будет купить начиная с 9 декабря 2019 года.

Согласно прогнозам, в 2020 году пассажиропоток железнодорожного транспорта в Крым составит 2,6 млн человек в год, а к 2025-му вырастет до 4,1 млн пассажиров в год.

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Россияне благодаря информационной поддержке вновь начали осваивать Крым, который оставался вне туристических потоков после развала СССР, убеждён глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента Крыма Алексей Черняк.

«Есть целое поколение, которое «выпало» из ознакомления с Крымом. Старшее поколение приезжало сюда со своими детьми уже в сильно пенсионном возрасте. Дети ещё что-то помнят, а внуки уже ездили в Болгарию, Грецию, Турцию. Поэтому этот перерыв дал серьёзное проседание», — сказал он в беседе с RT.

Напомним, Крым вошёл в состав России в результате референдума в 2014 году, когда более 96% населения полуострова проголосовало за воссоединение с РФ. На Украине результаты голосования не признали.

При этом украинские туристы, которые продолжают составлять значительное число от всех отдыхающих в Крыму, привыкли проводить отпуск на полуострове и начали возвращаться на обычные места отдыха, отметил Черняк. По данным Аксёнова, 16% отдыхающих въехали на территорию Крыма через государственную границу с Украиной.

«В 2014—2015 годах они боялись ехать, не знали, как будут относиться к ним, что их правительство будет делать… Уже начиная с 2015 года граждане Украины поняли, что Крым безопасен, что им рады, как и любым туристам из любой другой страны, и постепенно ежегодно начало увеличиваться количество граждан Украины», — подчеркнул Черняк.