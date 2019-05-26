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Рекорд в русском стиле: Во Франции перегнали всех по блинам

26 мая 2019, 09:54  •  83 • В мире
Во Франции сумели перегнать всех по блинам, установив новый рекорд по их выпеканию. Рекорд – поистине в русском стиле, ведь это издавна известное и любимое блюдо в России.
Рекорд был поставлен в департаменте Майен. За суточный срок там было выпечено 2217 блинчиков. При этом по условию – в распоряжении была только одна сковородка.
Выпекать блины начали в полдень пятницы. Закончили же в то же время, но уже в субботу. В роли пекарей выступали 20 работников местного отеля. Готовка была организована на парковке у торгового центра.
В итоге был установлен мировой рекорд, поскольку еще никто не выпекал такое количество блинов за сутки на одной сковороде. Все мучные изделия были проданы по 50 центов за штуку. Как пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Bleu, выручку передадут в благотворительный фонд, который занимается исполнением желаний для больных детей.

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