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Рекорд сорвался: Бельгийский мальчик-гений не смог стать самым юным выпускником вуза в мире
11 декабря 2019, 17:24 • 79 • В мире
Бельгийский мальчик-гений Лоран Симонс не смог стать самым юным выпускником вуза в мире и установить рекорд. Причиной явились разногласия с руководством вуза.
Девятилетний бельгийский вундеркинд Лоран Симонс, который мог стать самым молодым в мире обладателем диплома о высшем образовании, со скандалом покинул технический университет Эйдховена. Об этом сообщили голландские СМИ.
Мальчик родился в Остенде и уже в шесть лет перешёл в старшие классы. Параллельно он начал работать в медицинском центре университета Амстердама, а в восемь лет получил диплом о среднем образовании.
В марте 2019 года Лоран Симонс поступил в университет и даже написал работу бакалавра. Он надеялся защитить диплом до 26 декабря, но ходу события помешало руководство вуза.
Проблемы связаны с согласованием графика с родителями. В итоге те забрали документы из учреждения, передаёт "Интерфакс".
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