Рекорд сорвался: Бельгийский мальчик-гений не смог стать самым юным выпускником вуза в мире

Девятилетний бельгийский вундеркинд Лоран Симонс, который мог стать самым молодым в мире обладателем диплома о высшем образовании, со скандалом покинул технический университет Эйдховена. Об этом сообщили голландские СМИ.

Мальчик родился в Остенде и уже в шесть лет перешёл в старшие классы. Параллельно он начал работать в медицинском центре университета Амстердама, а в восемь лет получил диплом о среднем образовании.

В марте 2019 года Лоран Симонс поступил в университет и даже написал работу бакалавра. Он надеялся защитить диплом до 26 декабря, но ходу события помешало руководство вуза.

Проблемы связаны с согласованием графика с родителями. В итоге те забрали документы из учреждения, передаёт "Интерфакс".