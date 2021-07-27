Рекорд побит: США пожаловались на русские самолёты у Аляски

Военные США пожаловались на вездесущие русские самолёты у берегов Аляски. Они отметили, что рекорд по подлётам к американской границе оказался побит.

Об этом во вторник заявил заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хиноут. Он подчеркнул, что американские ВВС в 2020 году перехватили у берегов Аляски больше русских военных самолётов, чем за всё время с момента окончания холодной войны.

Так что идёт не просто соперничество, а соперничество в военной сфере, - отметил Хиноут.

Замначальника штаба ВВС добавил, что США фокусируются на Арктике и модернизируют свою стратегию, чтобы усилить свои позиции и сохранить военное присутствие.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что дальняя авиация регулярно совершает полёты над нейтральными водами. Полёты выполняются в соответствии с международными правилами, нарушение чужого воздушного пространства не допускается.