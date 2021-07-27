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Рекорд побит: США пожаловались на русские самолёты у Аляски
27 июля 2021, 22:35 • 37 • Политика
Военные США пожаловались на вездесущие русские самолёты у берегов Аляски. Они отметили, что рекорд по подлётам к американской границе оказался побит.
Об этом во вторник заявил заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хиноут. Он подчеркнул, что американские ВВС в 2020 году перехватили у берегов Аляски больше русских военных самолётов, чем за всё время с момента окончания холодной войны.
Замначальника штаба ВВС добавил, что США фокусируются на Арктике и модернизируют свою стратегию, чтобы усилить свои позиции и сохранить военное присутствие.
В Минобороны России неоднократно заявляли, что дальняя авиация регулярно совершает полёты над нейтральными водами. Полёты выполняются в соответствии с международными правилами, нарушение чужого воздушного пространства не допускается.
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