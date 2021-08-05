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Рекорд по нелегалам не продержался и месяца: Британцы подсчитали переплывших через Ла-Манш

05 августа 2021, 22:55  •  89 • В мире
Министерство внутренних дел Великобритании опубликовало данные по иммигрантам, переплывшим через Ла-Манш. Оказалось, что рекорд по нелегалам не продержался и месяца. До Соединённого Королевства успешно добрались не все беженцы.
Речь идёт об иммигрантах, которые отправились через Ла-Манш из Франции. Путь они преодолевали на надувных лодках и других небольших плавсредствах.
За 4 августа 246 нелегалов остановлены береговой охраной и пограничной службой Франции. 482 беженцам удалось достичь берегов Великобритании.
Рекорд по нелегалам не продержался и месяца. В прошлый раз зарегистрированных в течение суток вновь прибывших в Великобританию нелегалов было 430. Это данные за 19 июля. Власти отметили, что в тёплое время года число людей, стремящихся попасть в Соединённое Королевство, возрастает.
В 2021 году по морю в страну прибыло свыше 10 тысяч иммигрантов, надеющихся получить убежище. Это намного больше, чем годом раньше. За весь 2020-й морским путём Великобритании достигло 8,5 тысячи человек, а за 2019-й - менее 1,9 тысячи, пишет ТАСС.

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