Рекорд по нелегалам не продержался и месяца: Британцы подсчитали переплывших через Ла-Манш

Министерство внутренних дел Великобритании опубликовало данные по иммигрантам, переплывшим через Ла-Манш. Оказалось, что рекорд по нелегалам не продержался и месяца. До Соединённого Королевства успешно добрались не все беженцы.

Речь идёт об иммигрантах, которые отправились через Ла-Манш из Франции. Путь они преодолевали на надувных лодках и других небольших плавсредствах.

За 4 августа 246 нелегалов остановлены береговой охраной и пограничной службой Франции. 482 беженцам удалось достичь берегов Великобритании.

Рекорд по нелегалам не продержался и месяца. В прошлый раз зарегистрированных в течение суток вновь прибывших в Великобританию нелегалов было 430. Это данные за 19 июля. Власти отметили, что в тёплое время года число людей, стремящихся попасть в Соединённое Королевство, возрастает.

В 2021 году по морю в страну прибыло свыше 10 тысяч иммигрантов, надеющихся получить убежище. Это намного больше, чем годом раньше. За весь 2020-й морским путём Великобритании достигло 8,5 тысячи человек, а за 2019-й - менее 1,9 тысячи, пишет ТАСС.