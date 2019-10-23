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Рекорд Мбаппе, хет-трик Стерлинга, первые победы «Реала» и «Тоттенхэма»: обзор игрового дня Лиги чемпионов

23 октября 2019, 07:24  •  8 • Украина
«Пари Сен-Жермен» отправил пять безответных мячей в ворота «Брюгге», а Килиан Мбаппе стал самым молодым автором 15 голов в истории Лиги чемпионов. Рахим Стерлинг отметился тремя мячами и помог «Манчестер Сити» разгромить «Аталанту», а «Реал» и «Тоттенхэм» одержали свои первые победы на групповом этапе. Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вышел на пятое место среди бомбардиров турнира, а «Атлетико» продлил беспроигрышную серию в противостоянии с немецкими командами.
 
Футболист «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе AFP
 

Пять голов ПСЖ и минимальная победа «Реала»

 

В прошедшем туре «Брюгге» сенсационно отобрал очки у «Реала» на выезде, но на своём поле не смог ничего поделать с лидером квартета в лице «Пари Сен-Жермен». Подопечные Томаса Тухеля отправили в ворота своего оппонента пять безответных мячей и продлили свою победную серию в Лиге чемпионов.

Успех парижан предопределили Ди Мария, Икарди и Мбаппе. Анхель стал первым футболистом ПСЖ с 2014 года, который смог отметиться тремя и более результативными передачами в матче Лиги чемпионов. В последний раз такое удавалось Златану Ибрагимовичу в игре с загребским «Динамо». Мауро оформил дубль и стал автором 200-го мяча столичных спортсменов в турнире

Главным же героем стал Килиан, оформивший хет-трик за 23 минуты. Благодаря этому он стал первым игроком с 2008 года, забившим три мяча после выхода на замену, а также самым молодым автором 15 голов в истории Лиги чемпионов. Это планка покорилась ему в возрасте 20 лет и 306 дней, что помогло ему обойти Лионеля Месси (21 год 288 дней) и Рауля (22 года 163 дня).

На бумаге противостояние «Галатасарая» и «Реала» должно было получиться не менее результативным. Об этом говорил тот факт, что в предыдущих шести встречах коллективы забивали в среднем по 4,67 мяча за игру, что делало эту дуэль одной из самых привлекательных в Европе. Правда, на этот раз команды ограничились всего одним голом. И это при том, что на двоих нанесли 40 ударов по воротам.

Подопечные Зинедина Зидана смотрелись гораздо активнее и 13 раз побеспокоили Фернандо Муслера, за что и были вознаграждены. Тони Кроос размашистым ударом завершил сумбурную контратаку «Реала» и стал пятым футболистом в истории, отличившимся в своём 100-м матче в Лиге чемпионов. Ранее подобное удавалось Тьерри Анри, Златану Ибрагимовичу, Андреа Пирло и Криштиану Роналду. 

Рекорд «Баварии» и возрождение «Тоттенхэма»

 

Лидеры квартета B столкнулись с неожиданным сопротивлением со стороны «Олимпиакоса». Обидчики «Краснодара» мощно начали и даже вышли вперёд. Гол Юссефа Эль-Араби мог и не состояться, но в дело вмешалась система взятия ворот (GLT). Она показала, что Нойер отбил мяч уже за линией, чем немного подпортила ему настроение. Так, для Мануэля этот матч стал 103-м в Лиге чемпионов, что позволило ему сравняться по этому показателю с рекордсменом среди немецких голкиперов Оливером Каном.

Однако середина встречи осталась за «Баварией», в составе которой блистал Роберт Левандовски. Поляк оформил дубль и с 58-ю голами вошёл в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Больше только у Карима Бензема (60), Рауля (71), Лионеля Месси (112) и Криштиану Роналду (127). В период с 75-й по 79-ю минуту Корентен Толиссо и Гильерме по разу отличились, но не смогли изменить итоговое положение дел. «Бавария» одержала победу и установила клубный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии на выезде в рамках первенства. На данный момент она составляет 11 игр.

«Тоттенхэм» смог частично реабилитироваться за унижение в игре с «Баварией» и одержать вторую победу в последних семи встречах во всех турнирах. Подопечные Маурисио Почеттино последовали примеру «Пари Сен-Жермен» и забили пять мячей в ворота «Црвены Звезды».

Как и в случае с парижанами, в центре внимание оказалось трио футболистов. Эрик Ламела хорошо потрудился в своём 200-м матче за лондонский клуб и записал на свой счёт гол и две результативные передачи, а Гарри Кейн и Сон Хын Мин оформили по дублю. Причём первому из них это помогло стать вторым бомбардиром Лиги чемпионов среди англичан с 16 мячами. Лидирует экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поул Скоулз, на счету которого 19 точных ударов.

Примечательно, что первые три гола «Тоттенхэма» пришлись на первые 45 минут, что стало уникальным достижением для лондонцев. В предыдущих 39 матчах в Лиге чемпионов «шпоры» ни разу не были столь продуктивны в первой половине. 

Скорострельность Стерлинга и камбэк «Шахтёра»

 

«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту» и помог Хосепу Гвардиоле продлить свою впечатляющую серию в противостоянии с итальянскими коллективами. После этого матча на счету испанца стало 10 побед в 15 встречах с представителями Серии А, среди которых значится лишь одно поражение. Оно произошло в 2010 году, когда ведомая им «Барселона» уступила «Интеру».

Надежду на успех итальянцам подарил украинец Руслан Малиновский, реализовавший пенальти на 28-й минуте. Но этот успех так и остался единственным для его партнёров. Серхио Агуэро забил два мяча за пять минут, а Рахим Стерлинг — три за двенадцать. До него лишь семеро англичан отмечались хет-триками в Лиге чемпионов. Помимо Кейна, эта вершина покорялась Майклу Оуэну, Эндрю Коулу, Уэйну Руни, Майку Ньюэллу, Алану Ширеру и Дэнни Уэлбеку.

«Шахтёр» потерял очки в противостоянии с загребским «Динамо». Подопечные Луиша Каштру вышли вперёд на 16-й минуте, но к исходу часа оказались в роли догоняющих. На точный удар Евгения Коноплянки гости ответили голами Даниэля Ольмо и Мислава Оршича. Причём хорват не только реализовал пенальти, но и выступил ассистентом в эпизоде с первым взятием ворот.

Дончане смогли восстановить паритет лишь за 15 минут до окончания основного времени. Додо воспользовался шикарной разрезающей передачей Алана Патрика. Этот гол стал 80-м для «Шахтёра» в турнире, автором которого стал бразилец. Лишь в составе «Барселоны» представители пентакампеонов отличались чаще (85 голов). 

Непроходимая оборона «Атлетико» и рекорд Мораты

 

«Атлетико» ожидаемо считался фаворитом в домашнем матче с «Байером». В пользу подопечных Диего Симеоне говорили разница в четыре очка в турнирной таблице и успешная серия встреч с коллективами из Германии. Так, в последних пяти играх с представителями Бундеслиги «матрасники» не пропустили ни одного мяча, вследствие чего одержали четыре победы и лишь раз сыграли вничью. Последнее же поражение и вовсе датировано 1996 годом, когда столичные футболисты уступили дортмундской «Боруссии».

Однако первый тайм хозяева уже традиционно провели не лучшим образом. Коллектив Симеоне в восьмой раз в сезоне не смог забить в первом тайме, зато и сам оставил свои ворота в неприкосновенности. Реабилитироваться перед родными болельщиками они смогли лишь в самой концовке, а в роли спасителя выступил Альваро Мората. Форвард не только принёс своей команде победу, но и стал первым в истории футболистом, забивавшим в Лиге чемпионов и за «Атлетико», и за «Реал».

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