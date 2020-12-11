Рекорд держался больше года: Депутаты Мосгордумы прозаседали небывалое количество времени

Заседание в Мосгордуме длилось 11 часов и 42 минуты. Его открыли в 10 утра. Все вопросы удалось решить только к 21:42.

Совещание депутатов было внеочередным. На повестку дня вынесли рассмотрение поправок к проекту бюджета столицы на следующий год, а также на плановый период 2022-2023 годов. Второй вопрос - голосование за проект бюджета Москвы вместе со всеми поправками.

Прошлый рекорд держался больше года. Его депутаты Московской городской думы установили 20 ноября 2019-го. Тогда они разошлись в 20:34 после обсуждения вопросов в течение 10 часов 34 минут. Дискуссия касалась 13 актуальных тем. Больше всего времени столичные политики посвятили обсуждению инвестиционного налогового вычета и бюджета фонда ОМС.

На третьем месте в списке - рекорд, которому тоже больше года. Заседание 30 октября 2019-го продолжалось 9 часов 50 минут. В ходе него много времени было потрачено на обсуждение бюджета столицы, пишет РИА "Новости".