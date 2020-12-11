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Рекорд держался больше года: Депутаты Мосгордумы прозаседали небывалое количество времени
11 декабря 2020, 10:00 • 82 • Политика
Депутаты Московской городской думы прозаседали небывалое количество времени. Прошлый рекорд держался больше года. Совещание 10 декабря превысило показатель на 68 минут.
Заседание в Мосгордуме длилось 11 часов и 42 минуты. Его открыли в 10 утра. Все вопросы удалось решить только к 21:42.
Совещание депутатов было внеочередным. На повестку дня вынесли рассмотрение поправок к проекту бюджета столицы на следующий год, а также на плановый период 2022-2023 годов. Второй вопрос - голосование за проект бюджета Москвы вместе со всеми поправками.
Прошлый рекорд держался больше года. Его депутаты Московской городской думы установили 20 ноября 2019-го. Тогда они разошлись в 20:34 после обсуждения вопросов в течение 10 часов 34 минут. Дискуссия касалась 13 актуальных тем. Больше всего времени столичные политики посвятили обсуждению инвестиционного налогового вычета и бюджета фонда ОМС.
На третьем месте в списке - рекорд, которому тоже больше года. Заседание 30 октября 2019-го продолжалось 9 часов 50 минут. В ходе него много времени было потрачено на обсуждение бюджета столицы, пишет РИА "Новости".
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