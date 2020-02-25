Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Китайский вирус грозит обрушить мощь США. А что с Россией?
Дальше терпеть некуда: Расследование Скуратова напугало ельцинскую "семью&q...
Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты
Владимир Путин: Мне нужно не «ура». Мне нужно, чтоб страна развивалась
Главная / В мире

Рекорд 2016 года: "Нафтогаз" снизил цены на голубое топливо для украинцев

25 февраля 2020, 14:09  •  33 • В мире
"Нафтогаз" рекордно снизил цены на голубое топливо для украинцев. Стоимость газа стала самой низкой с апреля 2016 года.
Как сообщили в компании, в феврале цены для населения опустились на 15%, что стало самой низкой оптовой стоимостью за четыре года.
Таким образом, сейчас стоимость газа составляет 3,95 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м (без учёта НДС). Это на 37% ниже, чем в феврале 2019-го.
Ранее Киев обязал компанию формировать цены на топливо по специальной формуле.
В январе советник президента Украины Игорь Новиков выругался матом из-за цен на газ. Его возмущение вызвала платёжка за газ за январь почти на 7 тысяч гривен.
По его словам, такие цены - это "преступление против энергетической безопасности Украины".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
25 февраля 2020, 07:24
«Форма давления»: как военные учения США и Таиланда могут повлиять на безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона
24 февраля 2020, 15:24
"Попытка доказать суверенитет над Крымом": В МИД прокомментировали морские претензии Украины
24 февраля 2020, 18:39
"Хочу, чтобы они были вместе": Трамп надеется на мир между Россией и Украиной
25 февраля 2020, 10:39
«Раскрутка новой спирали спекуляций»: посольство РФ ответило на обвинения во «вмешательстве» в выборы в США
24 февраля 2020, 21:54
Выздоровел? На карантин! В Ухане почти у 200 человек выявили повторное заражение коронавирусом
24 февраля 2020, 18:39
"Не повод выстраивать негативные сценарии": В Кремле напомнили Турции о невыполненных сочинских договорённостях
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 февраля 2020, 04:24
"Цэ гыбрыдна оборона": Порошенко отмолчался в ответ на пляски "русског...
25 февраля 2020, 04:24
"Героически сдали Крым": Украинский фильм взорвал Сеть
25 февраля 2020, 07:39
Нетрадиционный кандидат? Скандальный украинский "голый депутат" получил нов...
25 февраля 2020, 10:54
Дальше терпеть некуда: Расследование Скуратова напугало ельцинскую "семью"
25 февраля 2020, 07:39
"Я воровал и обманывал": Ройзман "исповедовался". Но почему-то пе...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2020, 10:39
"Война с Россией продлится 48 часов. И всё!": Киеву не надо орать про марионеток, настало время "смотреть в глаза" - Малофеев
25 февраля 2020, 04:24
"Героически сдали Крым": Украинский фильм взорвал Сеть
22 февраля 2020, 03:09
«Здоровые люди эвакуировались в больную страну»: Что рассказывают украинцы, сидящие на карантине на Полтавщине
23 февраля 2020, 15:24
Россия запустила секретную установку. Помог «единорог Чубайса»
23 февраля 2020, 13:24
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
21 февраля 2020, 06:09
Россия стала больше зарабатывать: Аляска пожаловалась на российское эмбарго
22 февраля 2020, 17:54
Путин отказал Эрдогану: Раздела Сирии не будет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.