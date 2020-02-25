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Рекорд 2016 года: "Нафтогаз" снизил цены на голубое топливо для украинцев
25 февраля 2020, 14:09 • 33 • В мире
"Нафтогаз" рекордно снизил цены на голубое топливо для украинцев. Стоимость газа стала самой низкой с апреля 2016 года.
Как сообщили в компании, в феврале цены для населения опустились на 15%, что стало самой низкой оптовой стоимостью за четыре года.
Таким образом, сейчас стоимость газа составляет 3,95 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м (без учёта НДС). Это на 37% ниже, чем в феврале 2019-го.
Ранее Киев обязал компанию формировать цены на топливо по специальной формуле.
В январе советник президента Украины Игорь Новиков выругался матом из-за цен на газ. Его возмущение вызвала платёжка за газ за январь почти на 7 тысяч гривен.
По его словам, такие цены - это "преступление против энергетической безопасности Украины".
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