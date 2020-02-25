Рекорд 2016 года: "Нафтогаз" снизил цены на голубое топливо для украинцев

Как сообщили в компании, в феврале цены для населения опустились на 15%, что стало самой низкой оптовой стоимостью за четыре года.

Таким образом, сейчас стоимость газа составляет 3,95 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м (без учёта НДС). Это на 37% ниже, чем в феврале 2019-го.

Ранее Киев обязал компанию формировать цены на топливо по специальной формуле.

В январе советник президента Украины Игорь Новиков выругался матом из-за цен на газ. Его возмущение вызвала платёжка за газ за январь почти на 7 тысяч гривен.

По его словам, такие цены - это "преступление против энергетической безопасности Украины".