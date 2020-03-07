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«Рекомендуем задуматься о последствиях»: в МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
07 марта 2020, 21:30 • 131 • В мире
Россия учтёт агрессивные намерения США и НАТО при проведении собственной оборонной политики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предстоящие в Восточной Европе учения альянса Defender Europe — 2020. Она отметила, что это будут крупнейшие манёвры военно-политического блока со времён холодной войны. В них примут участие около 40 тыс. военнослужащих, половина из них — американцы. Ранее глава Пентагона Марк Эспер сказал, что одна из задач учений — изменить «плохое поведение» Москвы. Представитель МИД подчеркнула, что внешнеполитический курс России останется неизменным.
© Sgt Dommnique Washington / shape.nato.int
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова указала на тот факт, что для участия манёвров США перебросят свыше 20 тыс. своих военнослужащих и множество техники. Общее же число участников манёвров составит около 40 тыс. Захарова заметила, что эти учения станут «крупнейшими с окончания холодной войны».
Манёвры будут проходить в апреле-мае этого года.
«Примечательно также решение провести подобные широкомасштабные маневры в то время, когда Россия будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Она была развязана нацистской Германией как раз под предлогом несостоятельных обвинений в адрес СССР. Сегодня похожие тезисы используют в Вашингтоне, стараясь оказать давление на Россию», — констатировала представитель МИД.
Захарова предупредила, что внешнеполитическая позиция России останется неизменной. Однако агрессивный подход Североатлантического альянса будет учтён Москвой при дальнейшем военном строительстве, подчеркнула она.
«Разумеется, агрессивные намерения США и НАТО учтём в собственном военном строительстве. Рекомендуем натовцам задуматься о последствиях их агрессивных действий, лишь усиливающих международную напряжённость», — заключила Захарова.
Defender Europe — 2020
Как говорится на портале НАТО, посвящённом предстоящим манёврам, в них примут участие 17 стран-членов НАТО и их партнёров. В частности, речь идёт о военных из Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии.
Сами учения продлятся с 20 апреля по 20 мая, однако переброска войск идёт уже с февраля и закончится лишь в июле. Отмечается, что развёртывание американских войск в Европе станет крупнейшим за последние 25 лет.
В Североатлантическом альянсе утверждают, что эти манёвры направлены на повышение способностей блока к развёртыванию и скоординированным действиям против «любого противника».
В НАТО используют учения, чтобы консолидировать альянс и поддерживать финансирование военных программ, отметил доцент НИУ ВШЭ Александр Домрин.
«Нет никакого единства и все это понимают, — сказал он RT. — Естественно, никто не собирается воевать с Россией. Нет никаких реальных угроз со стороны России, но деньги нужно собирать и деньги нужно платить, поэтому нужно создавать эту «русскую угрозу».
Приграничные учения
Стоит отметить, что несколькими днями ранее, 2 марта, стартовали учения НАТО в Латвии и Норвегии.
Так, в прибалтийской республике начались манёвры «Хрустальная стрела — 2020». Они будут идти до 13 марта, а участие в них принимают порядка 2,5 тыс. военнослужащих из Италии, Канады, Польши, Испании, Чехии, Дании, Латвии, Албании, Словакии, Черногории и Словении.
А в Норвегии манёвры называются Cold Response. Они значительно масштабнее латвийских — в общей сложности в них принимают участие около 15 тыс. военных из США, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии, Швеции, Норвегии и Финляндии.
Ещё в конце февраля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуэнтром заявил, что Москва обеспокоена активностью НАТО у российских границ.
«Есть ряд вопросов, вызывающих серьёзную обеспокоенность. В первую очередь это усиление военной активности НАТО у российских границ. Планируемые в ближайшее время учения проводятся на основе антироссийских сценариев, предусматривающих отработку наступательных операций», — сказал он.
Герасимов констатировал, что из-за отсутствия диалога по военной линии подобные манёвры носят «явно провокационный характер».
Однако НАТО и не заинтересовано в диалоге с Россией, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, Североатлантический альянс намерен выстраивать отношения с Россией и Китаем с позиции силы.
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