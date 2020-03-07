«Рекомендуем задуматься о последствиях»: в МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Россия учтёт агрессивные намерения США и НАТО при проведении собственной оборонной политики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предстоящие в Восточной Европе учения альянса Defender Europe — 2020. Она отметила, что это будут крупнейшие манёвры военно-политического блока со времён холодной войны. В них примут участие около 40 тыс. военнослужащих, половина из них — американцы. Ранее глава Пентагона Марк Эспер сказал, что одна из задач учений — изменить «плохое поведение» Москвы. Представитель МИД подчеркнула, что внешнеполитический курс России останется неизменным.

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Прямым подтверждением стало заявление Министра обороны США Марка Эспера на брифинге 5 марта, что целью Defender Europe — 2020 является желание послать некий сигнал России, чтобы заставить изменить её «плохое поведение». В чём оно заключается, глава Пентагона не разъяснил, да и не смог бы. Ведь очевидно, что наша страна никому не угрожает, а ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО», — приводит её слова сайт министерства иностранных дел.

Захарова указала на тот факт, что для участия манёвров США перебросят свыше 20 тыс. своих военнослужащих и множество техники. Общее же число участников манёвров составит около 40 тыс. Захарова заметила, что эти учения станут «крупнейшими с окончания холодной войны».

Манёвры будут проходить в апреле-мае этого года.

«Примечательно также решение провести подобные широкомасштабные маневры в то время, когда Россия будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Она была развязана нацистской Германией как раз под предлогом несостоятельных обвинений в адрес СССР. Сегодня похожие тезисы используют в Вашингтоне, стараясь оказать давление на Россию», — констатировала представитель МИД.

Захарова предупредила, что внешнеполитическая позиция России останется неизменной. Однако агрессивный подход Североатлантического альянса будет учтён Москвой при дальнейшем военном строительстве, подчеркнула она.

«Разумеется, агрессивные намерения США и НАТО учтём в собственном военном строительстве. Рекомендуем натовцам задуматься о последствиях их агрессивных действий, лишь усиливающих международную напряжённость», — заключила Захарова.

Defender Europe — 2020

Как говорится на портале НАТО, посвящённом предстоящим манёврам, в них примут участие 17 стран-членов НАТО и их партнёров. В частности, речь идёт о военных из Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии.

Сами учения продлятся с 20 апреля по 20 мая, однако переброска войск идёт уже с февраля и закончится лишь в июле. Отмечается, что развёртывание американских войск в Европе станет крупнейшим за последние 25 лет.

В Североатлантическом альянсе утверждают, что эти манёвры направлены на повышение способностей блока к развёртыванию и скоординированным действиям против «любого противника».

В НАТО используют учения, чтобы консолидировать альянс и поддерживать финансирование военных программ, отметил доцент НИУ ВШЭ Александр Домрин.

«Нет никакого единства и все это понимают, — сказал он RT. — Естественно, никто не собирается воевать с Россией. Нет никаких реальных угроз со стороны России, но деньги нужно собирать и деньги нужно платить, поэтому нужно создавать эту «русскую угрозу».

Приграничные учения

Стоит отметить, что несколькими днями ранее, 2 марта, стартовали учения НАТО в Латвии и Норвегии.

© Torbjørn Kjosvold / forsvaret.no

Так, в прибалтийской республике начались манёвры «Хрустальная стрела — 2020». Они будут идти до 13 марта, а участие в них принимают порядка 2,5 тыс. военнослужащих из Италии, Канады, Польши, Испании, Чехии, Дании, Латвии, Албании, Словакии, Черногории и Словении.

А в Норвегии манёвры называются Cold Response. Они значительно масштабнее латвийских — в общей сложности в них принимают участие около 15 тыс. военных из США, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии, Швеции, Норвегии и Финляндии.

Ещё в конце февраля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуэнтром заявил, что Москва обеспокоена активностью НАТО у российских границ.

«Есть ряд вопросов, вызывающих серьёзную обеспокоенность. В первую очередь это усиление военной активности НАТО у российских границ. Планируемые в ближайшее время учения проводятся на основе антироссийских сценариев, предусматривающих отработку наступательных операций», — сказал он.

Герасимов констатировал, что из-за отсутствия диалога по военной линии подобные манёвры носят «явно провокационный характер».

Однако НАТО и не заинтересовано в диалоге с Россией, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, Североатлантический альянс намерен выстраивать отношения с Россией и Китаем с позиции силы.