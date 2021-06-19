Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочаро...
"Вседозволенности положен предел": Американцев восхитила охрана Путина
"Подай, принеси, сожги деревню": Литва обманулась в своих ожиданиях
Главу МВД Украины Арсена Авакова администрация Владимира Зеленского отправляет в...
Главная / В России

«Реки вышли из берегов»: в Ялте из-за потопа погиб один человек, ещё 11 пострадали

19 июня 2021, 01:15  •  32 • В России
Несколько городов Крыма оказались затоплены в результате прошедших на полуострове сильных ливней. В Ялте из-за потопа погиб местный житель — его унесло потоком, ещё 11 человек получили травмы. В результате разгула стихии также ушли под воду улицы Керчи, в городе были эвакуированы более тысячи человек. Власти республики объявили режим чрезвычайной ситуации на всей территории полуострова.
 
Reuters © Alexey Pavlishak
 

Несколько городов Крыма оказались затоплены в результате прошедших на полуострове сильных ливней. Как сообщила ТАСС глава Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, в восточных районах полуострова выпало почти две месячные нормы осадков.

От удара стихии пострадали Ялта, Керчь, Феодосия и несколько других населённых пунктов.

Так, в Ялте в результате подтоплений погиб один человек.

«В Ялте погибший. 1995 года рождения. Унесло потоком», — проинформировал советник главы Крыма Олег Крючков.

Ещё 11 человек пострадали. Один пациент с переломом лодыжки был прооперирован, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

«В настоящий момент в Ялте объявлен режим чрезвычайной ситуации. Реки вышли из берегов. Подтапливается центральная часть города. Проводим эвакуацию людей», — сообщала Павленко утром в пятницу.

Позже Павленко добавила, что в городе были эвакуированы 281 человек, из них 49 детей. Всех их расселили в гостиницах и санаториях. По её словам, из берегов вышли две реки, проходящие через центр Ялты.

«В настоящий момент нами полностью перекрыт въезд в город, поскольку ситуация такая, что сейчас неконтролируемый поток воды сносит машины, сносит людей...» — сообщала глава администрации утром 18 июня.

К вечеру пятницы запрет на въезд в город был снят.

По данным МЧС, в городе оказались подтоплены около 90 частных и многоквартирных домов, без газоснабжения остались 60 абонентов. Кроме того, на курорте, по предварительным данным, подтопило 13 гостиниц.

В результате продолжительного ливня в Ялте также оказалась заблокирована станция скорой помощи, сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

Власти Ялты временно прекратили подачу воды в городе, в некоторых районах было отключено электричество. Так, на сайте предприятия «Крымэнерго» сообщалось, что без электроснабжения остались около 2,7 тыс. потребителей.

Для помощи в ликвидации последствий потопа в город прибыл мобильный отряд военнослужащих Черноморского флота.

На страницу галереи

Во второй половине дня в пятницу погодные условия в районе Ялты улучшились, сообщила Янина Павленко.

«Погодные условия уже значительно улучшились, дождь практически прекратился. Выпало более 135 мм осадков. Такая серьёзная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В настоящий момент большая часть города и всего муниципального образования обесточена, мы прекратили сознательно подачу воды», — подтвердила она.

Около 18:00 мск в Мининформе Крыма сообщили, что вода ушла с улиц в центре Ялты и городские службы приступили к расчистке дорог.

Янина Павленко подчеркнула, что власти города и службы, прибывшие на помощь, продолжат устранение последствий непогоды всю ночь.

«Главная задача сейчас — это полностью вернуть обеспечение электроэнергией, газо- и водоснабжением. Без газа сейчас 25 абонентов», — сказала Павленко.

По её словам, инфраструктура города значительно повреждена, включая мосты и дорожное полотно.

В Керчи в четверг, 17 июня, также был введён режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

«Под руководством главы Крыма Сергея Аксенова в Керчи прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым. На данный момент вследствие обильных осадков в Крыму подтоплены пять муниципальных образований», — сообщал глава местной администрации Сергей Бороздин.

В городе также была проведена эвакуация людей. Утром в пятницу сообщалось, что уровень воды в Керчи составляет от 40 до 80 см.

  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Количество населения, попавшего в зону подтопления, составляет 1700 человек. Проведена эвакуация 1387 человек, из них 238 детей», — сообщал Telegram-канал «Официальный Крым».

Министр культуры Крыма Арина Новосельская рассказала, что в Керчи оказались подтопленными музейные объекты, специальная комиссия выехала на место для оценки ущерба.

Днём в пятницу в пресс-службе МЧС заявили, что уровень воды после сильных дождей в Керчи упал в три раза.

«Проведена откачка воды в 54 домовладениях. Представителями Роспотребнадзора организован контроль качества воды путём отбора проб в местах подтопления», — добавили в МЧС.

На фоне сложившейся ситуации власти республики также объявили режим чрезвычайной ситуации на всей территории полуострова.

«Принято решение о создании комиссии по ликвидации ЧС. (Режим. — RT) ЧС регионального масштаба уже объявлен. Все финансы из резервного фонда будут выделяться в полном объёме», — сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

По его словам, комиссии приступят к работе сразу после того, как сойдёт вода. Аксёнов также рассказал, что специалисты продолжают откачку воды с подтопленных участков, а Минтранс и ГИБДД занимаются расчисткой дорог, проезд по которым затруднён.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






32
Источник
Похожие новости
18 июня 2021, 08:45
«Оптика таких преимуществ не даёт»: чем уникальны новейшие российские коллиматорные прицелы
16 июня 2021, 21:55
«Единственный способ вернуться к нормальной жизни»: как будет проходить обязательная вакцинация в Москве
18 июня 2021, 00:30
«Пришла новая мутация»: Собянин сообщил о более агрессивном штамме коронавируса в Москве
17 июня 2021, 12:35
1,8 коэффициента за каждый год: в ПФР объяснили расчёт трудового стажа за службу в армии
18 июня 2021, 12:25
Убийство, шпионаж, изготовление порнографии: за что сидят американцы в российских тюрьмах
16 июня 2021, 21:55
Двухместный вариант: каковы перспективы экспорта российского истребителя пятого поколения Су-57
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 июня 2021, 19:50
План по спасению России провалился. Стране сулят катастрофу
18 июня 2021, 21:40
Politico: США отменили военную помощь Украине из-за встречи Путина с Байденом
18 июня 2021, 21:40
В России отреагировали на дерзость НАТО: "Может, сразу ядерное разоружение?"...
18 июня 2021, 23:30
Сенсация Politico для Украины стала роковой: "Все закончится очень быстро. Пораж...
18 июня 2021, 23:30
Превратить Чёрное море в "котёл": Эсминец США готовит провокацию под Крымск...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июня 2021, 20:35
Экс-офицер СБУ сдал своих, ставших чужими: В России готовят диверсии
17 июня 2021, 02:35
У США десяток версий раздельных конференций Байдена и Путина. У русских - одна, но какая!
12 июня 2021, 13:25
"Не хочется казаться грубым, но...": Журналист попытался поймать Путина, но получил отпор
15 июня 2021, 01:00
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обращения Тихановской
17 июня 2021, 11:45
В Кремле назвали условие обмена Навального после встречи с Байденом
12 июня 2021, 21:40
"Заберите обратно!" Мир устаёт от Украины. А Россия предупреждала
13 июня 2021, 01:20
Кровавая демонстрация для Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.