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Реки мусора, кабаны и волки на помойках: Мусорный коллапс в Риме угрожает эпидемией - главврач города
15 июля 2019, 15:39 • 116 • В мире
Римские врачи призывают жителей итальянской столицы держаться подальше от мусорных куч на обочинах, так как крысы, пирующие там, могут заразить их опасными болезнями. При этом сами жители запустили в Сети иронический конкурс на звание "самого отвратительного мусорного контейнера", сообщает агентство AFP.
Сейчас толпы туристов ходят по улицам Рима, наблюдая переполненные мусорные контейнеры, тухнущие в удушающей жаре. Вонь от отходов, уже сливающихся в целые реки, начинает притягивать к себе падальщиков, к которым присоединяются уже и дикие животные - кабаны и волки. Это вызывает серьезный риск начала эпидемии в Риме, пишет издание.
Главврач Рима Антонио Маги опубликовал "гигиеническое предупреждение" в связи с опасностью. По его словам, по Риму могут начать распространяться различные заболевания, передающиеся через фекалии животных и насекомых, которые массово гнездятся на гниющих отходах.
Предупреждение Маги инициировало прокурорскую проверку сбора мусора в городе. Правоохранители заинтересованы, куда уходят огромные суммы, которые они платят за "уборку мусора", на самом деле гниющего на улицах.
В 2017 году Рим потратил на переработку мусора более 597 евро (670 долларов США) на одного жителя - это самый высокий показатель в стране, опередив Венецию (353 евро) и Флоренцию (266 евро), согласно отчету Foundation Openpolis. Однако работают только два мусорных полигона, при этом они почти полностью уничтожены пожаром, который шел там последние месяцы.
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