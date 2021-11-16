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Рэкет по-украински: Климкин захотел накинуть удавку на ЕС. Захарова испугалась за Донбасс
16 ноября 2021, 13:00 • 216 • Политика
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин захотел "взять за воротник или схватить в удавку Евросоюз" и потребовать ещё денег на обустройство границы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, встревожилась за жителей Донбасса.
"Я бы сегодня взял за воротник или уже схватил бы в удавку Евросоюз и сказал: эта граница с Белоруссией - это, на самом деле, наша совместная безопасность. Давайте нам ресурсы и деньги на совместное обустройство европейской границы", - такой пассаж выдал экс-глава МИД Украины Климкин в эфире телеканала ICTV, рассуждая о ситуации с миграционным кризисом на границе Польши и Белоруссии.
Фактически то, что предлагает бывший министр, называется рэкетом. Или шантажом.
Не удивительно, что подобное заявление в России вызвало тревогу.
"Если они такое готовы сотворить со своими покровителями, что они будут делать с жителями Донбасса, если дорвутся?" - задалась вопросом официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
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