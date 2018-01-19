Реинтеграция по-украински ставит крест на Минских соглашениях

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Рада приняла в окончательном чтении одиозный законопроект о “реинтеграции Донбасса”

Верховная рада Украины 18 января приняла законопроект “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях”, более известный под названием как закон о “реинтеграции Донбасса”.

За документ, который был предложен президентом Украины Петром Порошенко ещё в октябре 2017 года, проголосовали 280 депутатов. Против выступили только 33 представителя “Оппозиционного блока”.

По словам нардепа от оппозиции Евгения Мураева, украинская “партия войны” фактически слила Донбасс “точно так же, как в 2014 году слили Крым”. По его мнению, сделано это было для того, чтобы создать для Порошенко выгодную ситуацию накануне выборов 2019 года. Мураев считает, что с принятием закона Порошенко получил неограниченные полномочия, которые противоречат украинской конституции, и “превратился в полноценного диктатора”.

Теперь ему нужно будет завести кавалерийские сапоги, стек и револьвер в кобуре. В то, что это "лидер демократического государства", все равно в мире уже никто не поверит,

- добавил Мураев.

Легализованный геноцид

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Согласно принятому закону, Донецкая и Луганская народные республики признаны “оккупированными Россией”, а их органы власти - “оккупационными администрациями”. По факту Верховная рада узаконила проведение продолжающейся без малого четыре года военной операции в отношении непокорного региона и наделила украинских военнослужащих неограниченными полномочиями в отношении гражданского населения “оккупированных территорий” и примыкающих к ним районов “зоны АТО” без официального введения режима военного положения. Таким образом, украинские военные получили практически бесконтрольные полномочия на проведение обысков, арестов, допросов любых граждан, подозреваемых в “пособничестве сепаратистам”. Тем самым проживающие в Донбассе люди по факту лишены фундаментальных и базовых прав, прописанных во Всеобщей декларации прав человека - права на жизнь, права на свободу передвижения, на неприкосновенность жилища.

Кроме того, законом о реинтеграции вводится ответственность для населения неподконтрольных киевскому режиму территорий за “сотрудничество с оккупантами”. По факту это означает, что любой человек в Донецке или Луганске, который работает в государственной или бюджетной сфере, на Украине может быть арестован и осуждён.

На Минских соглашениях можно ставить точку?

Петр Порошенко накануне обмена пленными между Киевом, ДНР и ЛНР 27 декабря 2017 года. Фото: www.globallookpress.com

Наиболее показательно то, что в законе о “реинтеграции Донбасса” даже не упоминаются Минские соглашения, под которыми стоит подпись представителя Украины. Таким образом, киевский режим де-факто признал, что не собирается выполнять достигнутые договорённости. Интересно, что в тот момент, когда Рада дружно голосовала за реинтеграцию, в Минске проходила очередная встреча контактной группы, которая, как обычно, закончилась ничем. Как отметили в Министерстве иностранных дел ДНР, представители Киева не смогли объяснить целесообразность принимаемого закона о реинтеграции и отказались обсуждать актуальную повестку, превратив заседание в бессмысленные дискуссии.

Вместе с тем официальные лица Донецка и Луганска также прокомментировали украинский закон о реинтеграции. По словам Александра Захарченко, целью киевского режима является создание юридической платформы для продолжения агрессии в отношении Донбасса.

Этот закон позволит развязать руки украинской военщине. И все, что они раньше не могли делать, теперь смогут делать на «законных» основаниях. Это полностью нарушает Минские договоренности,

- подчеркнул лидер ДНР.

В МИД ЛНР отметили, что украинские политики “фактически узаконили применение вооруженных сил на Донбассе без объявления войны”, добавив, что концепция принятого закона о реинтеграции полностью противоречит Минским договорённостям.

Всё же мы практически уверены, что несмотря на явно провокационный и во многом нелогичный закон о реинтеграции, Украина не осмелится в открытую заявить о выходе из Минских переговоров и начать новый этап эскалации вооруженного конфликта,

- заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Последний гвоздь в гроб Украины

Втянут ли Россию в большой конфликт на Донбассе?

О недопустимости эскалации конфликта предупредили Киев и в дипломатическом ведомстве России. Результат нынешнего украинского «законотворчества» полностью противоречит Минским соглашениям, которые являются общепризнанной и безальтернативной основой урегулирования конфликта на Украине, - говорится в официальном комментарии Департамента информации и печати МИД России. - Ни о какой «реинтеграции» речь не идет. Напротив, все делается для того, чтобы еще больше расколоть Украину и оттолкнуть от себя проживающих в Донбассе граждан. Киев хоронит достигнутые в Минске договоренности и весь имеющийся механизм поиска взаимоприемлемых решений по преодолению внутриукраинского кризиса, включая и «нормандский формат»”.

По мнению, которое разделяет большинство жителей Донбасса, Украина уже сделала всё возможное и невозможное для того, чтобы окончательно отторгнуть восставший в 2014 году против государственного переворота в Киеве регион. И принятый в четверг закон о реинтеграции - это ещё один гвоздь в гроб “единой Украины”, о которой так любят говорить политики в Киеве.

О какой реинтеграции может идти речь, когда одно за одним следуют неадекватные заявления всех этих Парасюков, Семенченко, Березы, Геращенко о том, что необходимо блокировать Донбасс? Да вы не нас блокируете! Вы сами себя блокируете! Все произведенные Украиной законы и действия в отношении Донбасса равносильны тому, если отстрелить себе сначала одну ногу, а затем назло всем отрезать вторую,

- заявил в интервью "Царьграду" командир 1-го территориального батальона города Горловки, подполковник Вооружённых сил ДНР Сергей Попов (позывной “Длинный”).

Очевидно одно: сделанная режимом Порошенко ставка на военный сценарий и репрессии в отношении Донбасса и его жителей не просто подведет черту под и без того еле дышащими Минскими соглашениями, но и станет финальной точкой для так и несостоявшегося за 26 лет украинского государства.

Павленко Дмитрий