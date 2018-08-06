Регулятор давления: Совет Европы наймёт консультантов для анализа работы СМИ во время предвыборной гонки на Украине

Совет Европы выделил €110 тыс. на услуги международных и национальных консультантов, которые должны проанализировать условия и методы работы СМИ на Украине. Соответствующие тендеры размещены на сайте СЕ. При этом в документах, с которыми ознакомился RT, особое внимание уделено деятельности и безопасности журналистов в период выборов. По мнению экспертов, при помощи консультантов Европа хочет, с одной стороны, предостеречь Киев от излишнего давления на СМИ, а с другой — получить информацию о предвыборной гонке, не искажённую украинскими властями.

Совет Европы выделил средства на приобретение услуг консультантов, которые должны проанализировать правовые, финансовые и этические аспекты работы СМИ на Украине. При этом особое внимание уделяется деятельности журналистов в период предвыборной гонки и проведения самих выборов.

Заявления на участие в тендере потенциальные подрядчики должны подать до 12 августа, а сам контракт действует с 3 сентября 2018-го до 30 июня 2019-го. Напомним, что 31 марта 2019 года на Украине должен пройти первый тур президентских выборов. На данный момент о намерении выдвинуть свою кандидатуру заявила лишь глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Совет Европы собирается нанять международных и национальных консультантов в рамках проекта «Укрепление свободы СМИ, улучшение доступа к информации и усиление вещательной системы общего пользования на Украине». Этот проект нацелен на «повышение роли СМИ, их свободы и безопасности, а также роли государственных вещателей как инструмента формирования консенсуса в украинском обществе, особенно в период выборов», сообщается в документе.

Национальные консультанты займутся среди прочего анализом украинского законодательства в сфере СМИ, схем финансирования и контента государственных медиа, а также изучат вопросы, касающиеся безопасности журналистов, и случаи совершения преступлений против сотрудников СМИ на Украине.

Здание Совета Европы в Страсбурге © FREDERICK FLORIN

AFP

У международных консультантов схожие задачи, однако они будут анализировать информацию, касающуюся не Украины, а стран Европы. Несмотря на это, обе группы будут работать над укреплением свободы СМИ на Украине. При этом особое внимание уделяется освещению выборов.

В частности, в сферу ответственности национальных консультантов войдёт анализ «стандартов и практик освещения выборов государственными вещателями; национальной практики и правовой базы освещения выборов в СМИ; принятых Советом Европы стандартов и рекомендаций освещения выборов в СМИ; регулирование политической рекламы в период выборов; информационный беспорядок и современные проблемы (фейковые новости и т.д.) СМИ в контексте выборов».

Кроме того, консультанты изучат «этические и журналистские стандарты и правовые аспекты работы журналистов в ходе выборов», а также вопросы «физической и цифровой безопасности журналистов в период выборов».

На каждый тендер — приобретение услуг международных и национальных консультантов — выделяется по €55 тыс.

Избирательный участок на Украине © MAXIM ZMEYEV

Reuters

«Сделать видимость демократичности»

По мнению экспертов, найм так называемых консультантов позволит Совету Европы получить собственные источники информации о предвыборной гонке и ходе самого голосования. Аналитики уверены, что в предвыборный период Киев начнёт давить на СМИ, поэтому получить неискажённую информацию о ситуации в стране будет крайне трудно.

«Скорее всего, под попыткой нанять людей под видом консультирования предполагается задача получения хоть какой-нибудь адекватной неискажённой украинскими государственными и силовыми органами информации», — отметил политолог Александр Асафов.

Он также добавил, что, «учитывая специфику украинского политического процесса, сейчас будет огромный информационный вал, включая компромат и обвинения». «Задача этого тендера — получить свои источники информации, а как они будут называться, неважно», — подчеркнул политолог.

Между тем директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в разговоре с RT предположил, что, нанимая консультантов, СЕ хочет заставить украинские власти «хотя бы попытаться сделать видимость демократичности».

«Наши западные партнёры прекрасно понимают ситуацию на Украине, в том числе и со СМИ. Они предполагают, что предстоящая избирательная кампания будет очередной демонстрацией нарушения всех мыслимых и немыслимых для европейцев стандартов в сфере прав и свобод СМИ. Опасаясь таких сюжетов, они заранее информируют украинскую сторону о том, что готовятся осуществлять такой мониторинг с целью того, чтобы власть хотя бы попыталась сделать видимость демократичности в разрезе СМИ», — заявил эксперт.

При этом Денисов отметил, что в тендере неслучайно особое внимание уделено безопасности журналистов. Специалист напомнил о плачевной ситуации со свободой слова на Украине, за отстаивание которой можно поплатиться.

«Помимо задержания главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, за последние четыре года на Украине происходило огромное количество нарушений прав человека относительно получения информации. Эти нарушения постоянно отмечаются в ежеквартальных докладах верховного комиссара по правам человека, в докладах ОБСЕ. Только на основании этих двух источников можно говорить о том, что на Украине далеко не всё в порядке со свободой СМИ... Реализация мониторинга даст в первую очередь информацию к размышлению нашим западным коллегам. На основании этой информации представители Совета Европы уже могут принимать конкретные решения, — считает эксперт.

Президент Украины Пётр Порошенко © POOL New

Reuters

Напомним, что 15 мая этого года в Киеве был задержан главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его обвинили в государственной измене, незаконном хранении оружия и боеприпасов и арестовали до 13 сентября.

Кроме того, в конце июня украинские власти наложили пятилетний запрет на въезд в страну специальному корреспонденту RT Поле Слиер и журналисту ВГТРК Евгению Примакову. Они направлялись в Киев для участия в конференции ОБСЕ, посвящённой укреплению свободы слова.

По словам Полы Слиер, в аэропорту Борисполь пограничники задержали её в зоне таможенного контроля и затем сообщили, что у них есть «указание сверху» не пускать журналистку в страну.

Представитель ОБСЕ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с инцидентом и призвал все страны — члены ОБСЕ содействовать свободному перемещению журналистов.