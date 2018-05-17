«Регулярные стенания»: как в России отреагировали на заявления Киева об убытках Украины от Крымского моста

В России назвали надуманными заявления Украины о том, что Киев понесёт многомиллионные убытки из-за Крымского моста. Кроме того, Москва имеет все юридические права на строительство объектов в Азовском море, поэтому режиму Порошенко не удастся что-либо отсудить. По оценке российских депутатов и сенаторов, попытки выбить у Москвы деньги давно уже стали «жизненным кредо» украинских властей.

В России отреагировали на заявления украинской стороны о Крымском мосте. Так, в Киеве заявили, что страна будет нести большие убытки из-за открытия переправы через Керченский пролив, поскольку размер арок постройки наложит ограничение на тоннаж судов.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков назвал претензии необоснованными, так как российские проектировщики учли нужды судоходства.

«Проектируя мост, мы прекрасно понимали, что должны обеспечивать судоходство и украинским, и своим, и иностранным судам. Поэтому все эти заявления Омеляна надуманные, а расчёты абсолютно голословные», — подчеркнул Цеков.

Он также напомнил, что Азовское море является внутренним не только для Украины, но и для России, поэтому Москва имела полное право на возведение моста.

«Строительство подобных сооружений находится полностью в нашей юрисдикции. А такие заявления — реакция на строительство. Безусловно, они очень расстроены и разозлены, поскольку до этого много раз заявляли, что мост вообще построен не будет. Реакция не очень адекватная, но такое вообще характерно для нынешней политической верхушки Украины», — пояснил сенатор.

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Таким образом, Киев ничего не сможет добиться своими заявлениями. По мнению Цекова, если этот спор будет проводиться на юридическом поле, Украине вряд ли удастся что-либо выиграть.

«Россия спокойно относится к этим заявлениям, понимая, что, возможно, они и могут подать какой-то иск. Но выиграть его, получив какую-то компенсацию от России, — это вряд ли», — заключил Цеков.

«Доктрина украинской политики»

Депутат Госдумы от Крыма, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек отметил, что попытки выбить из России какие-либо компенсации — это излюбленная тактика Киева.

«Украинские элиты ещё с 1992 года объявили России «долговую» войну, постоянно изыскиваются какие-то неоплаченные счета. Ведётся материализация за политическую лояльность со времён Екатерины II... и, конечно же, регулярные стенания из-за «ущерба», нанесённого при советской власти. Плаксивые жалобы стали основной доктриной украинской политики», — рассказал Руслан Бальбек.

Депутат не исключает, что открытие нового пути для связи материковой России с полуостровом может нанести экономический ущерб Украине. Однако Москва никогда не ставила своей целью навредить Украине.

«Конечно, Крымский мост в определённой степени мешает украинскому бизнесу, но мы живём в эпоху рыночной экономики, когда государство думает о своих интересах, а не о желании коммерсантов соседнего государства. Кроме того, есть ещё украинская политика, по которой Крымский мост провёл серию сокрушительных апперкотов и выиграл бой нокаутом. Здесь вопрос политического престижа и для нас, и для Украины: мы обещали и сделали, они — обещали помешать, но не смогли», — пояснил он.

Таким образом, вместо того чтобы сконцентрироваться на поисках путей экономического роста, наши украинские соседи предпочитают жаловаться на успехи Москвы. «Быть в догоняющих — это жизненное кредо режима Порошенко, и до смены власти эта концепция не поменяется. Тем более что эти отстающие не могут бежать, потому что всё время плачут», — заключил Бальбек.

Убытки и польза

Ранее глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что убытки Киева от строительства Крымского моста составят около $19 млн в год. По его словам, этот урон принесёт «сокращение тоннажа судов по заходу в два порта на Азовском море». При этом непрямые убытки будут исчисляться сотнями миллионов. Омелян также заявил, что «все счета будут России выставлены».

При этом украинские политики по-разному оценивают значимость Крымского моста. Так, депутат Верховной рады от «Народного фронта» Антон Геращенко заявил, что мост через Керченский пролив полезен для Крыма.

«Мост останется Украине после того, как Крым будет возвращён нашей стране... Это займёт десятилетия. Но мост в общем для Крыма полезен», — заявил он.

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в комментарии RT подчеркнул, что заявление депутата Верховной рады Антона Геращенко — провокация.

«У них нет ни одного шанса получить мост. Это собственность Российской Федерации и российского народа. Никакая другая страна не может претендовать на этот мост. Он соединил наш полуостров с Россией и сделал это навсегда», — сказал Гемпель.

По его оценке, таким образом Киев старается оправдать ожидания националистов и отвлечь внимание жителей Украины от внутренних проблем государства.

«Это всё рассчитано на аудиторию националистов на Украине. Кроме того, таким образом отвлекают украинских граждан от тех проблем, которые существуют в государстве. А также пытаются нагнетать обстановку на международном уровне в отношении России, занимаясь подобными провокациями. Расценивать это по-другому нельзя — это провокация со стороны официальных властей Украины», — заявил депутат.

Американское решение

Со своей реакцией на открытие Крымского моста выступили и западные СМИ. Так, в колонке в американском издании Washington Examiner прозвучал призыв «бомбить Крымский мост». Автор материала заявил, что эта переправа — «вопиющее оскорбление в адрес Украины как нации», поэтому лучшим ответом на её появление будет попытка вывести её из строя.

В Совете Федерации РФ при этом отметили, что подобные решения запрещены и противоречат резолюции Совбеза ООН. По оценке российских парламентариев, призывы такого рода имеют террористический характер, поэтому СК РФ следует возбудить уголовное дело в связи с этой публикацией.

В Госдуме назвали призывы уничтожить мост через Керченский пролив частью антироссийской кампании, которую активно проводит американская пресса. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, подобные угрозы звучат не в первый раз, но до реализации дело пока не доходило, поэтому не стоит их опасаться.