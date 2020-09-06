«Регулярные полёты и заходы»: Шойгу рассказал об имитации авиацией НАТО ракетных ударов по России

Частота тренировочных вылетов самолётов НАТО с имитацией ракетных ударов по территории России настораживает, указал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что раньше подобную активность демонстрировала разведывающая авиация. Согласно приведённым Шойгу данным, интенсивность применения разведывающих самолётов также выросла. Эксперты указали, что НАТО тратит деньги на создание напряжённости у российских границ и вовлечение Москвы в гонку вооружений. Однако, по мнению аналитиков, у России достаточно средств, чтобы дать любой отпор возможному агрессору.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу обратил внимание на частоту, с которой самолёты НАТО стали выполнять тренировочные вылеты с имитацией ракетных ударов по территории России. Министр указал, что подобная практика НАТО настораживает.

«Если раньше с той или иной частотой (конечно, не так, как сейчас, несколько реже) была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полёты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолётов», — сказал Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».

Днём ранее глава Минобороны РФ также привёл данные, согласно которым интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.

«В августе прошлого года — 87 полётов, сейчас — около 120», — указал министр. Он также подчеркнул, что только в период с 23 августа по 2 сентября российская авиация не менее 10 раз поднималась на перехват иностранных самолётов-разведчиков.

Истребители Су-27

РИА Новости

© Сергей Пивоваров

Глава оборонного ведомства также напомнил, что о недавнем сопровождении истребителями Су-27 трёх стратегических бомбардировщиков США над Балтийским морем. Инцидент произошёл 31 августа.

Как сообщили тогда в Национальном центре управления обороной России, в этот день российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили три приближающиеся к госгранице РФ воздушные цели.

Для их идентификации в воздух подняли три Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота. Экипажи российских самолётов определили воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США.

Отметим, что на протяжении августа сообщалось о множестве таких инцидентов. В тот же день, 31 августа, российский Су-27 вылетал на перехват самолётов ФРГ, Швеции и Дании над Балтийским морем.

Экипаж идентифицировал обнаруженные средствами контроля цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США, самолёт-разведчик Gulfstream ВВС Швеции, самолёт-разведчик Challenger ВВС Дании и самолёт базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии.

За три дня этих событий, 28 августа, два истребителя Су-27 поднимались в воздух над Балтийским морем для перехвата американского стратегического бомбардировщика B-52H. Тогда же российский самолёт был направлен на перехват стратегического самолёта-разведчика RC-135 ВВС США, самолёта-разведчика «Гольфстрим» ВВС Швеции и самолёта-разведчика «Челленджер» ВВС Дании.

До этого, 20 августа, похожий инцидент произошёл в Чёрном море. Истребитель Су-30СМ поднимался для перехвата самолётов-разведчиков Atlantiс-II французских ВМС и Sentinel-R1 — британских.

Аналогичная ситуация возникала и в других регионах. В середине августа истребитель МиГ-31БМ из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Северного флота поднимался в воздух для перехвата самолёта базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Баренцевым морем.

Ещё раньше в том же регионе российский МиГ-31 вылетал на перехват норвежского самолёта радиоэлектронной борьбы. Инцидент произошёл 4 августа. Российская сторона идентифицировала цель как самолёт Falcon 20 ВВС Норвегии.

Комментируя разведывательную активность стран НАТО у российских границ, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что выделяемые НАТО деньги тратятся на наращивание напряжённости у границ РФ.

«НАТО втягивает нас в гонку вооружений, чтобы заставить нас тратить лишние деньги на оборону и таким образом попытаться разорить нашу экономику. Но они зря стараются, потому что мы не собираемся участвовать в гонке вооружений, у нас есть все необходимые средства, достаточные, чтобы дать любой отпор возможному агрессору», — сказал Литовкин в беседе с RT.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин, в свою очередь, указал, что в представлении американских военных необходимо продолжать курс окружения России, подготовки к какому-то военному конфликту.

«Не думаю, что они готовы в этот конфликт ввязаться, но такова природа военных: они, как спортсмены, тренируются, готовясь к соревнованиям, но, к счастью, соревнования не наступают», — полагает эксперт.