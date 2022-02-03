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Регистрация «Спутника V» и экономическое сотрудничество: что обсудили на переговорах Путин и президент Аргентины

03 февраля 2022, 23:05  •  71 • В мире
Президент России Владимир Путин провёл переговоры с главой Аргентины Альберто Фернандесом. Российский лидер отметил, что Аргентина стала первой страной в Западном полушарии, зарегистрировавшей вакцину «Спутник V». В свою очередь Фернандес поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией, заметив, что остальной мир не помогал стране с вакцинами. Лидеры также обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества и вопросы международной повестки.
 
РИА Новости © Сергей Карпухин
 

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с главой Аргентины Альберто Фернандесом. Лидеры обсудили регистрацию аргентинской сторо инфекцией, перспективы развития двустороннего сотрудничества и вопросы международной повестки.

«Спутник V» и вакцинация от коронавируса

В ходе встречи российский лидер поблагодарил Фернандеса за регистрацию «Спутник V», отметив, что Аргентина стала первой страной в Западном полушарии, одобрившей препарат. 

«Сегодня первый контракт практически выполнен уже: из 20 млн доз почти 15 млн доставлено в Аргентину. Уже развёрнуто производство «Спутника V» на площадках в Аргентине — более 6 млн доз уже произведено. Сейчас решается вопрос о регистрации «Спутника М» для вакцинации подростков от 12 до 17 лет», — заявил Путин.

Он также поздравил главу Аргентины с проведением масштабной вакцинации, отметив, что в стране привито почти 78% населения.

В свою очередь Фернандес поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией и обратил внимание, что остальной мир не помогал стране с вакцинами. 

«Это было очень важно для нас в борьбе с пандемией. Вы нас очень значительно поддержали в этот момент, и мы вам очень благодарны, потому что вакцин тогда не хватало», — рассказал он.

Глава Аргентины подчеркнул, что сам привился «Спутником V».

«Я лично получил две дозы сам, и я немножко подождал потом третьей дозы, чтобы продолжать вакцинироваться «Спутником», — рассказал он.

  • Legion-Media

Фернандес также заметил, что Аргентина может стать «входными воротами для России в Латинскую Америку».

«Пример с вакцинами очень показателен, потому что мы стали плацдармом для того, чтобы распространять российскую вакцину в Эквадор, Перу, Парагвай, и это очень важно», — заявил он.

Экономическое сотрудничество

В ходе переговоров Владимир Путин отметил, что странам нужно ещё многое сделать для продвижения двустороннего торгово-экономического взаимодействия, однако положительно оценил темп его развития.

«У нас много хороших направлений сотрудничества, наши коллеги работают, и Министерство здравоохранения, и Министерство иностранных дел, и по линии других ведомств идет работа», — рассказал президент.

В частности, российский лидер отметил, что российская корпорация «Росатом» готов предложить Аргентине помощь в развитии энергетики. Помимо этого, Путин привёл в качестве примера перспективных сфер взаимодействия стран «исследования и использование космического пространства в мирных целях», геологоразведку, а также сооружение и сервисное обслуживание энергетической и нефтегазовой инфраструктуры, возобновляемой энергетики, химической промышленности, машиностроении.

Кроме того, президент обратил внимание на возможности для активизации российско-аргентинского сотрудничества в инвестиционной сфере.

  • kremlin.ru

«Несмотря на непростую ситуацию, вызванную пандемией, экономические связи между Россией и Аргентиной развиваются, и по итогам прошлого года взаимный товарооборот увеличился в 1,5 раза», — заметил президент.

В свою очередь Фернандес сообщил, что выступает за развитие сотрудничества с Россией и избавление Аргентины от экономической зависимости от США. Он отметил, что аргентинская экономика с 90-х годов ориентировалась на США, и во многом зависит от Соединённых Штатов и отношений Буэнос-Айреса с этой страной. При этом в Аргентине складывается непростая экономическая ситуация, в том числе из-за внешнего долга. По его словам, задолженность перед Международным валютным фондом возникла «тоже из-за этих отношений».

«Сотрудничество с Россией для нас очень важно. И я вас заверяю и надеюсь, что вы воспримете мои заверения, что мы очень хотим развивать сотрудничество именно с Россией», — подчеркнул он.

Международные вопросы

На прошедшей по итогам переговоров пресс-конференции Путин заявил, что Аргентина — один из ключевых партнёров России в Латинской Америке. По его словам, позиции Москвы и Буэнос-Айреса по многим международным вопросам близки или совпадают. 

«Наши страны твёрдо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, независимости и невмешательства во внутренние дела других государств», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что стороны договорились и далее координировать усилия по ключевым международным вопросам на международных площадках, в том числе в ООН. Президент также отметил, что Россия готова активнее развивать связи по линии интеграционных объединений, уточнив, что речь идёт о Евразийском экономическом союзе и южноамериканском общем рынке «Меркосур», а также о более тесном взаимодействии в рамках «Группы двадцати».

Гуманитарные вопросы

Гуманитарное сотрудничество двух стран находится «на весьма хорошем уровне», заявил российский лидер. В частности, он оценил культурное взаимодействие стран и работу российских СМИ в стране. 

«В Аргентине успешно развивает свою деятельность российский медиахолдинг Russia Today и, конечно, особо хотел бы поблагодарить господина президента за высказанную поддержку заявки Москвы на проведение Всемирной универсальной выставки «Экспо-2030», — рассказал Путин.

Он также напомнил, что в 2021 году на виртуальной площадке Российского дома в Буэнос-Айресе стартовал проект кинотеатра-онлайн, в рамках которого еженедельно демонстрируются лучшие советские и российские художественные фильмы. 

Владимир Путин отметил, что переговоры с аргентинским коллегой прошли в деловом ключе и поблагодарил Фернандеса за предметный и содержательный диалог.

«Убеждён, что по итогам сегодняшнего обмена мнениями, переговоров, вся эта работа послужит делу дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнёрства между нашими странами», — заключил президент.

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