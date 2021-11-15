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Регионы России спросят о QR-кодах. Володин сообщил о судьбе законопроектов
15 ноября 2021, 18:20 • 73 • Политика
Правительственные законопроекты о QR-кодах направят в регионы, ОП, СП и СФ, сообщил Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о рассмотрении Советом Думы правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и для посещения общественных мест.
Законопроекты будут направлены в регионы России для обсуждения. Кроме того, к обсуждениям привлекут Общественную палату, Совет Федерации и Счётную палату, пояснил Володин в личном телеграм-канале.
Все замечания и предложения примут к обсуждению. Добавим, сегодня президиум состоялся в закрытом режиме.
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