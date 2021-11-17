|
Регионы России начали закупать баки для раздельного сбора мусора по субсидии
17 ноября 2021, 11:45 • 76 • Политика
Благодаря субсидии правительства регионы России наращивают закупки баков для раздельного сбора мусора.
Регионы России начали закупать и поставлять первые контейнеры для раздельного сбора отходов. Работа субсидируется правительством России. Один миллиард рублей разделили между собой 46 субъектов Федерации, большинство уже объявили о государственных закупках, сообщает телеканал "360".
Целевое расходование средств контролирует Российский экологической оператор - это куратор мусорной реформы в России.
Глава РЭО Денис Буцаев, комментируя проводимую работу, пояснил:
Подпишитесь на нас
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 ноября 2021, 02:35
|
14 ноября 2021, 04:25
|
12 ноября 2021, 22:05
|
14 ноября 2021, 11:25
|
11 ноября 2021, 01:45
|
13 ноября 2021, 16:45
|
10 ноября 2021, 14:40