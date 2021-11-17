Регионы России начали закупать баки для раздельного сбора мусора по субсидии

Регионы России начали закупать и поставлять первые контейнеры для раздельного сбора отходов. Работа субсидируется правительством России. Один миллиард рублей разделили между собой 46 субъектов Федерации, большинство уже объявили о государственных закупках, сообщает телеканал "360".

Целевое расходование средств контролирует Российский экологической оператор - это куратор мусорной реформы в России.

Глава РЭО Денис Буцаев, комментируя проводимую работу, пояснил:

В 2021 году правительство выделило средства 46 субъектам России на новые баки для раздельного сбора отходов. Российскому экологическому оператору поручено проконтролировать целевое расходование средств. Большинство субъектов, в которые направили средства по субсидии, уже приступили к процессу закупки контейнеров. Шесть регионов - Калининградская, Брянская и Пензенская области, Башкортостан, Кабардино-Балкария и Красноярский край - уже провели закупки и приступили к поставке.