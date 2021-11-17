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Регионы России начали закупать баки для раздельного сбора мусора по субсидии

17 ноября 2021, 11:45  •  76 • Политика
Благодаря субсидии правительства регионы России наращивают закупки баков для раздельного сбора мусора.
Регионы России начали закупать и поставлять первые контейнеры для раздельного сбора отходов. Работа субсидируется правительством России. Один миллиард рублей разделили между собой 46 субъектов Федерации, большинство уже объявили о государственных закупках, сообщает телеканал "360".
Целевое расходование средств контролирует Российский экологической оператор - это куратор мусорной реформы в России.
Глава РЭО Денис Буцаев, комментируя проводимую работу, пояснил:
В 2021 году правительство выделило средства 46 субъектам России на новые баки для раздельного сбора отходов. Российскому экологическому оператору поручено проконтролировать целевое расходование средств. Большинство субъектов, в которые направили средства по субсидии, уже приступили к процессу закупки контейнеров. Шесть регионов - Калининградская, Брянская и Пензенская области, Башкортостан, Кабардино-Балкария и Красноярский край - уже провели закупки и приступили к поставке.

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