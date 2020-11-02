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Регионам направят 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19

02 ноября 2020, 13:35  •  73 • Политика
Правительство России направит регионам более 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для заболевших COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 2 ноября.
«Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Средства будут выделены из Резервного фонда правительства.
Решение о выделении средств на бесплатные лекарства было озвучено на заседании кабмина 29 октября. Тогда Мишустин поручил Минздраву и Минфину в максимально короткие сроки довести деньги до регионов для оперативной закупки препаратов.
В тот же день глава правительства заявил о выделении региональным властям 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией и еще 1 млрд рублей — на поддержку региональных лабораторий, которые тестируют на COVID-19.
28 октября президент России Владимир Путин поручил немедленно выделить регионам на борьбу с коронавирусом 10 млрд рублей. Средства должны пойти на транспортное обслуживание тех, кто в этом нуждается, на приобретение средств индивидуальной защиты, улучшение материально-технической базы и тестирование.
Также российский лидер подчеркнул, что распространение коронавируса отслеживается в каждом субъекте РФ, и призвал глав регионов не забывать о своей ответственности в ситуации с COVID-19.
Позднее стало известно, что на выплаты медикам, борющимся с COVID-19, будет направлено более 24,6 млрд рублей. В Кремле подчеркивали, что зарплаты медработников должны быть приоритетным вопросом для региональных властей.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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