Региональным бизнес-омбудсменам хотят дать статус защитников в суде

Как рассказал сенатор "Парламентской газете", поправки могут войти в новую редакцию КоАП до конца года. Законопроект появился в ответ на многочисленные обращения предпринимателей Томской области, пояснил он.

Потребность в защитниках бизнесменов есть и у других регионов, сказал Кравченко. По его словам, эта идея родилась "на земле", во время выездов в регионы в рамках комиссии по контрольно-надзорной деятельности.

В первую очередь инициатива должна стать дополнительным гарантом соблюдения прав представителей бизнеса, подчеркнул Кравченко. Благодаря её реализации предприниматели, в отношении которых возбуждены дела, смогут получать помощь не только адвокатов, но и региональных бизнес-омбудсменов.