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Региональным бизнес-омбудсменам хотят дать статус защитников в суде
29 января 2020, 08:24 • 20 • Политика
Бизнес-омбудсменам (уполномоченным по правам предпринимателей) хотят дать статус защитника для возможности представлять интересы бизнесменов в суде. Такую инициативу Томской областной думы сейчас прорабатывает член комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель региона Владимир Кравченко.
Как рассказал сенатор "Парламентской газете", поправки могут войти в новую редакцию КоАП до конца года. Законопроект появился в ответ на многочисленные обращения предпринимателей Томской области, пояснил он.
Потребность в защитниках бизнесменов есть и у других регионов, сказал Кравченко. По его словам, эта идея родилась "на земле", во время выездов в регионы в рамках комиссии по контрольно-надзорной деятельности.
В первую очередь инициатива должна стать дополнительным гарантом соблюдения прав представителей бизнеса, подчеркнул Кравченко. Благодаря её реализации предприниматели, в отношении которых возбуждены дела, смогут получать помощь не только адвокатов, но и региональных бизнес-омбудсменов.
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