Regional Trends Analytics: США раскладывают в Молдове новый политический пасьянс

В Вашингтоне не оценили стараний Додона понравиться Западу

Несмотря на постоянные контакты с американским послом в Молдове, Игорю Додону, похоже, так и не удалось заручиться поддержкой Вашингтона, считает аналитическое интернет-издание.

«В июне 2019 года после острого кризиса в Молдове произошла полная перезагрузка политической системы. Смена власти состоялась при негласном консенсусе влиятельных международных игроков, в том числе Соединённых Штатов. Именно после непродолжительной беседы с послом США Дереком Хоганом Влад Плахотнюк принял решение срочно выехать из страны. В Молдове была сформирована правящая коалиция, в которую вошли идеологические противники – Партия социалистов и блок ACUM. На неё возлагали большие надежды и Россия, и ЕС, и США. Но искусственно созданное политическое образование оказалось нежизнеспособным»,

– говорится в статье Семёна Албу.

Противоречия между двумя совершенно противоположными политическими силами привели к тому, что правительство, не проработав и полугода, ушло в отставку, что стало неожиданностью для всех. И в ЕС, и в США не скрывали разочарования.

«Я был разочарован. Я считаю, что коалиция между ПСРМ и ACUM имела большой потенциал, чтобы провести необходимые реформы. К сожалению, она распалась»,

– цитирует RTA посла США в Кишинёве Дерека Хогана.

Однако новые власти изо всех сил пытаются задобрить западных партнёров, уверяя, что ничего не изменилось, и Молдова продолжает идти проевропейским курсом. Даже президент Игорь Додон постоянно напоминает, что Молдова не откажется от европейской интеграции, а прежняя его отрицательная риторика по поводу втягивания страны в НАТО пропала, из чего можно сделать вывод – сотрудничество Молдовы и НАТО будет не только продолжаться, но и расти.

Посол США стал частым гостем в кабинетах молдавских высокопоставленных чиновников, где его каждый раз убеждают, что Соединённые Штаты остаются стратегическим партнёром для Молдавии.

«Но Вашингтон нынешняя расстановка сил в Молдове, как кажется, всё же не устраивает, и он решили вернуть себе инициативу в РМ, разложив новый политический пасьянс. Для чего 6 декабря в Кишинёв и прибыл заместитель помощника Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент»,

– считает автор статьи.

Кент в присутствии Хогана встретился с новым премьер-министром Ионом Кику и со спикером парламента Зинаидой Гречаный. В официальных новостях было сказано, что стороны обсуждали текущую ситуацию в стране, работу парламента и правительства, а также реформы. И Кику, и Гречаный заверили гостя из США, что евроинтеграционные реформы будут продолжены, а «обязательства перед партнёрами по развитию» – выполнены.

Regional Trends Analytics обращает внимание н а то, что в тот же день Кент встретился ещё и с лидерами Демократической партии и блока ACUM – Павлом Филипом, Майей Санду и Андреем Нестасэ для «обсуждения путей укрепления демократии», а вот встреча заокеанского гостя с президентом страны Игорем Додоном не состоялась. По мнению Семёна Албу, в Вашингтоне не оценили должным образом старания Додона понравиться западным партнёрам.

«Неудивительно, что многие эксперты расценивают визит Кента как один из штрихов (возможно даже завершающих) в формировании новой стратегии действий США на молдавском направлении. Уже очевидно, что отставку правительства Санду в Вашингтоне посчитали сломом того негласного международного консенсуса, который привёл к ликвидации власти Плахотнюка в июне этого года, и смещением баланса сил в Молдове в сторону России. А даже номинальную победу Москвы в стране, которая уже давно считается вотчиной Запада, США вряд ли оставят без последствий», – не сомневается RTA.

И самый очевидный вариант развития событий в ближайшем будущем – это создание нового парламентского большинства из демократов (ряды которых почистили) и блока ACUM, который, впрочем, находится на грани распада. Могут быть и другие сценарии, причём самые неожиданные, вот только там точно не будет Партии социалистов – судя по всему Додон не смог убедить Вашингтон в своей преданности.

«В любом случае однозначно можно утверждать, что реализацию новой американской стратегии в РМ можно будет наблюдать уже в следующем, «выборном» году»,

– констатирует RTA.