Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ни обмена пленными, ни новых КПП: Киев сорвал переговоры контактной группы по До...
В Краснодарском крае не нарушаются права фронтовиков
Экс-депутат Рады оценил потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Мирного решения быть не может: Политолог решил поспорить с Путиным после вопроса...
Главная / Украина

Regional Trends Analytics: США раскладывают в Молдове новый политический пасьянс

20 декабря 2019, 02:54  •  34 • Украина
В Вашингтоне не оценили стараний Додона понравиться Западу
Несмотря на постоянные контакты с американским послом в Молдове, Игорю Додону, похоже, так и не удалось заручиться поддержкой Вашингтона, считает аналитическое интернет-издание.
«В июне 2019 года после острого кризиса в Молдове произошла полная перезагрузка политической системы. Смена власти состоялась при негласном консенсусе влиятельных международных игроков, в том числе Соединённых Штатов. Именно после непродолжительной беседы с послом США Дереком Хоганом Влад Плахотнюк принял решение срочно выехать из страны. В Молдове была сформирована правящая коалиция, в которую вошли идеологические противники – Партия социалистов и блок ACUM. На неё возлагали большие надежды и Россия, и ЕС, и США. Но искусственно созданное политическое образование оказалось нежизнеспособным»,
– говорится в статье Семёна Албу.
Противоречия между двумя совершенно противоположными политическими силами привели к тому, что правительство, не проработав и полугода, ушло в отставку, что стало неожиданностью для всех. И в ЕС, и в США не скрывали разочарования.
«Я был разочарован. Я считаю, что коалиция между ПСРМ и ACUM имела большой потенциал, чтобы провести необходимые реформы. К сожалению, она распалась»,
– цитирует RTA посла США в Кишинёве Дерека Хогана.
Однако новые власти изо всех сил пытаются задобрить западных партнёров, уверяя, что ничего не изменилось, и Молдова продолжает идти проевропейским курсом. Даже президент Игорь Додон постоянно напоминает, что Молдова не откажется от европейской интеграции, а прежняя его отрицательная риторика по поводу втягивания страны в НАТО пропала, из чего можно сделать вывод – сотрудничество Молдовы и НАТО будет не только продолжаться, но и расти.
Посол США стал частым гостем в кабинетах молдавских высокопоставленных чиновников, где его каждый раз убеждают, что Соединённые Штаты остаются стратегическим партнёром для Молдавии.
«Но Вашингтон нынешняя расстановка сил в Молдове, как кажется, всё же не устраивает, и он решили вернуть себе инициативу в РМ, разложив новый политический пасьянс. Для чего 6 декабря в Кишинёв и прибыл заместитель помощника Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент»,
– считает автор статьи.
Кент в присутствии Хогана встретился с новым премьер-министром Ионом Кику и со спикером парламента Зинаидой Гречаный. В официальных новостях было сказано, что стороны обсуждали текущую ситуацию в стране, работу парламента и правительства, а также реформы. И Кику, и Гречаный заверили гостя из США, что евроинтеграционные реформы будут продолжены, а «обязательства перед партнёрами по развитию» – выполнены.
Regional Trends Analytics обращает внимание на то, что в тот же день Кент встретился ещё и с лидерами Демократической партии и блока ACUM – Павлом Филипом, Майей Санду и Андреем Нестасэ для «обсуждения путей укрепления демократии», а вот встреча заокеанского гостя с президентом страны Игорем Додоном не состоялась. По мнению Семёна Албу, в Вашингтоне не оценили должным образом старания Додона понравиться западным партнёрам.
«Неудивительно, что многие эксперты расценивают визит Кента как один из штрихов (возможно даже завершающих) в формировании новой стратегии действий США на молдавском направлении. Уже очевидно, что отставку правительства Санду в Вашингтоне посчитали сломом того негласного международного консенсуса, который привёл к ликвидации власти Плахотнюка в июне этого года, и смещением баланса сил в Молдове в сторону России. А даже номинальную победу Москвы в стране, которая уже давно считается вотчиной Запада, США вряд ли оставят без последствий», – не сомневается RTA.
И самый очевидный вариант развития событий в ближайшем будущем – это создание нового парламентского большинства из демократов (ряды которых почистили) и блока ACUM, который, впрочем, находится на грани распада. Могут быть и другие сценарии, причём самые неожиданные, вот только там точно не будет Партии социалистов – судя по всему Додон не смог убедить Вашингтон в своей преданности.
«В любом случае однозначно можно утверждать, что реализацию новой американской стратегии в РМ можно будет наблюдать уже в следующем, «выборном» году»,
– констатирует RTA.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
19 декабря 2019, 13:39
Путин оценил реакцию на закон о земле на Украине
19 декабря 2019, 20:09
Глава МИД Украины обсудит с Маасом итоги нормандского саммита
19 декабря 2019, 16:54
Кучма заявил о намерении продолжать переговоры по обмену пленными
19 декабря 2019, 13:39
Во Львовской области подожгли редакцию газеты
19 декабря 2019, 16:54
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу города
19 декабря 2019, 13:39
Путин заявил о готовности России сохранить транзит газа через Украину
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 декабря 2019, 02:54
Мирного решения быть не может: Политолог решил поспорить с Путиным после вопроса Цимб...
20 декабря 2019, 02:39
«Активное освоение удалённых территорий»: какие преимущества имеют российские плавучи...
20 декабря 2019, 01:09
В Краснодарском крае не нарушаются права фронтовиков
20 декабря 2019, 02:39
«Слышались автоматные очереди»: что известно о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке
20 декабря 2019, 02:54
"Путин что-то задумал?": Спокойствие президента России на пресс-конференции...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 декабря 2019, 23:24
"Шутки Зеленского с газом закончатся трагедией для всей Украины": Журавко призвал украинцев проснуться
16 декабря 2019, 20:54
Слуга закона вместо «слуги народа»
17 декабря 2019, 09:54
Наступление на WADA и шансы на победу
18 декабря 2019, 02:09
Страна обрекла себя на гибель: Зеленскому указали на безвыходные проблемы
14 декабря 2019, 03:54
"Не учли реальные угрозы": Очередной украинский политик сделал "предсказание" о Крымском мосте
18 декабря 2019, 08:39
"Занавес": Витязева лаконично оценила беззубый пост Зеленского о беспорядках в Киеве
15 декабря 2019, 05:54
Президенты-грубияны: Кто не умеет держать себя в руках
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.