Рефрижераторы для трупов и врачи в мусорных мешках: Российский журналист сравнил Нью-Йорк с фильмом ужасов

Собкор телеканала "Россия" в США Валентин Богданов поделился пугающими снимками из нью-йоркского госпиталя Маунт-Синай. На фото запечатлены медсёстры, облачённые в... мусорные мешки вместо защитных костюмов. Журналист пояснил в своём телеграм-канале, что других средств защиты у медиков просто нет.

А власти штата Нью-Йорк тем временем запросили у федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США 85 рефрижераторных прицепов для похоронных нужд, сообщает Богданов.

На днях он рассказывал в эфире программы "60 минут" о том, как Нью-Йорк переживает пандемию COVID-19. По словам журналиста, город полностью опустел и теперь всё происходящее напоминает эпизоды из фильма ужасов.

Валентин Богданов также сообщил, что крупнейший выставочный центр в Нью-Йорке будет переоборудован в полевой госпиталь. По официальным данным, число заражённых коронавирусной инфекцией в США уже перевалило за 69 тысяч, более тысячи человек умерло.