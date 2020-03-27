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Рефрижераторы для трупов и врачи в мусорных мешках: Российский журналист сравнил Нью-Йорк с фильмом ужасов
27 марта 2020, 01:35 • 50 • В мире
Корреспондент российского телеканала рассказал о пугающей реальности в США. По его словам, ситуация в Нью-Йорке напоминает фильм ужасов: власти штата требуют 85 рефрижераторов для вывоза трупов, а врачи вынуждены надевать на себя мусорные мешки - защитные костюмы закончились.
Собкор телеканала "Россия" в США Валентин Богданов поделился пугающими снимками из нью-йоркского госпиталя Маунт-Синай. На фото запечатлены медсёстры, облачённые в... мусорные мешки вместо защитных костюмов. Журналист пояснил в своём телеграм-канале, что других средств защиты у медиков просто нет.
А власти штата Нью-Йорк тем временем запросили у федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США 85 рефрижераторных прицепов для похоронных нужд, сообщает Богданов.
На днях он рассказывал в эфире программы "60 минут" о том, как Нью-Йорк переживает пандемию COVID-19. По словам журналиста, город полностью опустел и теперь всё происходящее напоминает эпизоды из фильма ужасов.
Валентин Богданов также сообщил, что крупнейший выставочный центр в Нью-Йорке будет переоборудован в полевой госпиталь. По официальным данным, число заражённых коронавирусной инфекцией в США уже перевалило за 69 тысяч, более тысячи человек умерло.
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