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«Реформы Зеленского» - хорошо, что их не выполняют
26 декабря 2020, 22:10 • 153 • Украина
В интервью изданию «Фокус» президент Украины не только признал, что наконец-то понял, что в стране нет системной медицины (доброе утро!), но и то, что медицинская реформа оказалась провальной. На такие выводы Зеленский оказался способен только из-за последствий коронавируса, хотя для всех остальных это было очевидно с самого начала.
Я напомню, что финансирование Незалежной планировали сильно порезать (да, одну из главнейших сфер в любом нормальном государстве), и больницы сократить в том числе.
Так вот, цитируя Зеленского: «Слава богу, что у нас такая бюрократия и мы такие менеджеры, которые не успели в соответствии с планами реформы закрыть больницу». Мне кажется, или это признание в том, что, мол, как хорошо, что мы не успели выполнить наши планы, которые привели бы к катастрофе? Больницы Украине понадобились в связи с коронавиурсом, и если бы их успели закрыть вовремя, в соответствии с планами, то о последствиях, думаю, говорить не надо, все и так все прекрасно понимают.
И таким образом получается, мало того, что власти Киева принимают столь губительные для своей страны и граждан решения, так они даже выполнить их вовремя не в состоянии. Обстоятельства сложились в некотором смысле удачно, но только подчеркивают бездарность нынешнего правительства Незалежной.
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