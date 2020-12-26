«Реформы Зеленского» - хорошо, что их не выполняют

Говоря об итогах 2020 года для Незалежной, президент Украины Владимир Зеленский порадовался тому, что из-за бюрократии и неспособности выполнить собственные планы в стране не успели позакрывать больницы.В интервью изданию «Фокус» президент Украины не только признал, что наконец-то понял, что в стране нет системной медицины (доброе утро!), но и то, что медицинская реформа оказалась провальной. На такие выводы Зеленский оказался способен только из-за последствий коронавируса, хотя для всех остальных это было очевидно с самого начала.Я напомню, что финансирование Незалежной планировали сильно порезать (да, одну из главнейших сфер в любом нормальном государстве), и больницы сократить в том числе.Так вот, цитируя Зеленского: «Слава богу, что у нас такая бюрократия и мы такие менеджеры, которые не успели в соответствии с планами реформы закрыть больницу». Мне кажется, или это признание в том, что, мол, как хорошо, что мы не успели выполнить наши планы, которые привели бы к катастрофе? Больницы Украине понадобились в связи с коронавиурсом, и если бы их успели закрыть вовремя, в соответствии с планами, то о последствиях, думаю, говорить не надо, все и так все прекрасно понимают.И таким образом получается, мало того, что власти Киева принимают столь губительные для своей страны и граждан решения, так они даже выполнить их вовремя не в состоянии. Обстоятельства сложились в некотором смысле удачно, но только подчеркивают бездарность нынешнего правительства Незалежной.