Реформы в электроэнергетике России: «пляшущие» тарифы • 57 • Аналитика

В прошлую пятницу Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты выступила с инициативой сделать единой государственную политику установления тарифов на электроэнергию, чтобы устранить дисбаланс в стоимости услуг энергетиков в разных областях России.



Предложение Матвиенко вызвало вопросы

На предложение спикера Совфеда оперативно откликнулись в энергохолдинге «Россети». Заместитель гендиректора компании по экономике и финансам Павел Гребцов в газете «Новые известия» согласился с Матвиенко: такая проблема реально существует.







В качестве примера Голубцов отметил, что стоимость электроэнергии в Иркутской области в 3,8 раза ниже, чем в соседней Бурятии, и в восемь раз меньше Тывы. По мнению специалиста, «такие различия являются дискриминирующими для потребителей, а также создают определенные экономические трудности для инвесторов в России, на тех территориях, где тарифы на электроэнергию достаточно высокие». Настоящая "пляска" тарифов.



Новость о готовящемся выравнивании тарифов на электроэнергию к середине недели дошла до федеральных СМИ. Они ворвались прогнозами предстоящего повышения цен в благополучных по энергообеспечению регионах.



Сумятицу СМИ попытался успокоить член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов. Получилось не очень. Сенатор заявил, что цена по всей России должна быть меньше среднего тарифа – в 3,4 рубля за один кВт*ч. Там, где он ниже этого значения, стоимость электроэнергии не повысится.



Потом Семёнов добавил, что для выравнивания тарифов придётся прибегнуть «к федеральному субсидированию», чем ещё больше запутал ситуацию. Поскольку предположение сенатора выходило за рамки его компетенции и демонстрировало: вопрос пока никак не проработан. Давайте вспомним, откуда он возник.



Союз рыболовецких колхозов просит помощи сенаторов

Его корни идут из далёких теперь нулевых, когда затеяли реформу РАО ЕЭС. Смысл её был в том, чтобы отделить генерирующие компании от распределительных сетей. Сами Сети поделить на автономные секторальные компании, которые должны конкурировать между собой и в этой конкуренции снижать тарифы для потребителей.



За всем этим крылась одна конкретная цель – привлечь в энергетическую отрасль инвестиции, поскольку в государственную структуру бизнес не очень хотел вкладывать свои средства. План удался. По оценке Российского энергетического агентства, за десятилетие после реформы РАО ЕЭС было введено генерирующих мощностей на 39,8 ГВт. Для сравнения, за дореформенное десятилетие ввели мощностей только на 12,4 ГВт.



С конкуренцией оказалось сложнее. Вместо одного большого монополиста, страна получила десятки более мелких компаний, так же монопольно диктующих условия рядовым потребителям на местах. Проблем добавила российская действительность.



Её особенность в том, что с девяностых годов в энергетике введено так называемое перекрёстное субсидирование, когда за низкие тарифы для населения расплачиваются высокой стоимостью электроэнергии коммерческие предприятия.



Так получилось, что после реформы часть крупных потребителей энергии ушла из распределительного сегмента в магистральные сети и оказалась свободна от субсидирования населения. Эта нагрузка легла теперь на бизнес, оставшийся в местных распределительных сетях.



Кому-то повезло, как, например, уже упомянутой Иркутской области. Наличие у неё дешёвой генерации (три ГЭС) и крупных энергоёмких производств (алюминиевых заводов) сделало необременительным для бизнеса перекрёстное субсидирование и соответственно низкими тарифы для населения.



Но это редкое исключение. Инициатива Валентны Матвиенко родилась после прошлогоднего письма в Совет Федерации хабаровского Союза рыболовецких колхозов. В своём обращении рыбаки написали: «Стоимость экономически обоснованного тарифа на электроэнергию, поставляемую ООО «Охотскэнерго» предприятиям в первом полугодии 2019 года составляет 33,08 рубля/кВт*ч, в то время как для населения применяется льготный тариф 3,10 рубля/кВт*ч, – цитирует документ газета «Известия». – Если же сравнивать указанный тариф на электроэнергию с льготным тарифом для судоремонтных предприятий соседнего Приморского края, которым пользуются все предприятия отрасли, то он не превышает 7,00 рублей/кВт*ч».







«Не совсем понятно,– обращает внимание сенаторов союз рыбколхозов, – почему в соседней Якутии в селе Белькачи население за свет платит 4,20 рубля, а предприниматели примерно на рубль дороже – 5,63. Страна одна, а цены так разнятся».



Ответ понятен. После реформы РАО ЕС ушло федеральное субсидирование, осталось региональное. Сейчас, по признанию сенатора Сергея Лисовского, чем беднее регион, тем выше у него тарифы на электроэнергию. Похоже, эту проблему теперь будут решать.



Председатель правительства Михаил Мишустин уже дал поручение изучить инициативу Валентины Матвиенко. Основываясь на этой информации, близкие к теме эксперты делают прогнозы, что "пляшущие" тарифы на электроэнергию выровняют в первой половине 2021 года.



По их оценкам, для половины потребителей электричества его стоимость снизится. Посмотрим, насколько эти прогнозы совпадут с реальной российской практикой. В прошлую пятницу Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты выступила с инициативой сделать единой государственную политику установления тарифов на электроэнергию, чтобы устранить дисбаланс в стоимости услуг энергетиков в разных областях России.На предложение спикера Совфеда оперативно откликнулись в энергохолдинге «Россети». Заместитель гендиректора компании по экономике и финансам Павел Гребцов в газете «Новые известия» согласился с Матвиенко: такая проблема реально существует.В качестве примера Голубцов отметил, что стоимость электроэнергии в Иркутской области в 3,8 раза ниже, чем в соседней Бурятии, и в восемь раз меньше Тывы. По мнению специалиста, «такие различия являются дискриминирующими для потребителей, а также создают определенные экономические трудности для инвесторов в России, на тех территориях, где тарифы на электроэнергию достаточно высокие». Настоящая "пляска" тарифов.Новость о готовящемся выравнивании тарифов на электроэнергию к середине недели дошла до федеральных СМИ. Они ворвались прогнозами предстоящего повышения цен в благополучных по энергообеспечению регионах.Сумятицу СМИ попытался успокоить член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов. Получилось не очень. Сенатор заявил, что цена по всей России должна быть меньше среднего тарифа – в 3,4 рубля за один кВт*ч. Там, где он ниже этого значения, стоимость электроэнергии не повысится.Потом Семёнов добавил, что для выравнивания тарифов придётся прибегнуть «к федеральному субсидированию», чем ещё больше запутал ситуацию. Поскольку предположение сенатора выходило за рамки его компетенции и демонстрировало: вопрос пока никак не проработан. Давайте вспомним, откуда он возник.Его корни идут из далёких теперь нулевых, когда затеяли реформу РАО ЕЭС. Смысл её был в том, чтобы отделить генерирующие компании от распределительных сетей. Сами Сети поделить на автономные секторальные компании, которые должны конкурировать между собой и в этой конкуренции снижать тарифы для потребителей.За всем этим крылась одна конкретная цель – привлечь в энергетическую отрасль инвестиции, поскольку в государственную структуру бизнес не очень хотел вкладывать свои средства. План удался. По оценке Российского энергетического агентства, за десятилетие после реформы РАО ЕЭС было введено генерирующих мощностей на 39,8 ГВт. Для сравнения, за дореформенное десятилетие ввели мощностей только на 12,4 ГВт.С конкуренцией оказалось сложнее. Вместо одного большого монополиста, страна получила десятки более мелких компаний, так же монопольно диктующих условия рядовым потребителям на местах. Проблем добавила российская действительность.Её особенность в том, что с девяностых годов в энергетике введено так называемое перекрёстное субсидирование, когда за низкие тарифы для населения расплачиваются высокой стоимостью электроэнергии коммерческие предприятия.Так получилось, что после реформы часть крупных потребителей энергии ушла из распределительного сегмента в магистральные сети и оказалась свободна от субсидирования населения. Эта нагрузка легла теперь на бизнес, оставшийся в местных распределительных сетях.Кому-то повезло, как, например, уже упомянутой Иркутской области. Наличие у неё дешёвой генерации (три ГЭС) и крупных энергоёмких производств (алюминиевых заводов) сделало необременительным для бизнеса перекрёстное субсидирование и соответственно низкими тарифы для населения.Но это редкое исключение. Инициатива Валентны Матвиенко родилась после прошлогоднего письма в Совет Федерации хабаровского Союза рыболовецких колхозов. В своём обращении рыбаки написали: «Стоимость экономически обоснованного тарифа на электроэнергию, поставляемую ООО «Охотскэнерго» предприятиям в первом полугодии 2019 года составляет 33,08 рубля/кВт*ч, в то время как для населения применяется льготный тариф 3,10 рубля/кВт*ч, – цитирует документ газета «Известия». – Если же сравнивать указанный тариф на электроэнергию с льготным тарифом для судоремонтных предприятий соседнего Приморского края, которым пользуются все предприятия отрасли, то он не превышает 7,00 рублей/кВт*ч».«Не совсем понятно,– обращает внимание сенаторов союз рыбколхозов, – почему в соседней Якутии в селе Белькачи население за свет платит 4,20 рубля, а предприниматели примерно на рубль дороже – 5,63. Страна одна, а цены так разнятся».Ответ понятен. После реформы РАО ЕС ушло федеральное субсидирование, осталось региональное. Сейчас, по признанию сенатора Сергея Лисовского, чем беднее регион, тем выше у него тарифы на электроэнергию. Похоже, эту проблему теперь будут решать.Председатель правительства Михаил Мишустин уже дал поручение изучить инициативу Валентины Матвиенко. Основываясь на этой информации, близкие к теме эксперты делают прогнозы, что "пляшущие" тарифы на электроэнергию выровняют в первой половине 2021 года.По их оценкам, для половины потребителей электричества его стоимость снизится. Посмотрим, насколько эти прогнозы совпадут с реальной российской практикой. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





57 Источник Похожие новости Украина. Изменение «контекста» Уникальный МиГ-23-98 способен поставить на место ВВС Турции. Инструмент, о котором забыли в Минобороны РФ Спасти «Пацаева» СМИ КНР раскритиковали систему ПВО Сирии. А что представляет собой ПВО самого Китая Сэкономили на пенсиях. 20 миллиардов: это много или мало? Что мешает Индии справиться с финансовым кризисом Новости партнеров