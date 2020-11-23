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Реформы Мишустина свалят Чубайса с должности - источники
23 ноября 2020, 13:55 • 171 • Политика
Правительство готовит реформы институтов развития, в результате которых под управление ВЭБ.РФ переходит компания "Роснано". Сразу два источника уточняют, что также обсуждается и уход главы "Роснано" Анатолия Чубайса с его должности.
Два близких к правительству источника сообщили информацию о том, что правительство России решило ликвидировать сразу восемь структур в рамках реформы институтов развития. Концепция реформы институтов развития в целом уже готова.
Любопытный факт, который обращает на себя внимание: именно в эффективности данных институтов у Счётной палаты в своё время возникли сомнения, а сами структуры подверглись серьёзной критике.
В рамках готовящейся правительственной реорганизации под управление ВЭБ.РФ перейдёт и компания "Роснано". Об этом РБК сообщил источник, близкий к кабмину. Два близких к правительству источника рассказали о судьбе главы "Роснано" Анатолии Чубайсе. Есть информация о том, что реформы Мишустина свалят Чубайса с его должности.
Впрочем, гуляющая в народе и среди экспертов шутка о "непотопляемости" этого политика, очевидно, и тут сработает. Собеседники СМИ утверждают, что Чубайсу "будет предложена другая должность". Однако тут же уточняют, что "финального решения нет".
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