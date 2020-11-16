Реформу правительства больше откладывать нельзя: Михаил Мишустин дал старт большой чистке

Информация источников о начале административной реформы правительства России подтвердилась. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 16 ноября, сообщил, что "откладывать реформы системы управления больше нельзя".

Начнётся работа уже с 1 января 2020 года. Займёт она три месяца.

В рамках реформы в центральных аппаратах федеральных ведомств сократят штат на 5%, в территориальных органах - на 10%, в основном за счёт вакантных позиций, финансирование останется прежним.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что реформа пройдёт именно в таком формате. Кроме того, политконсультант Леонид Давыдов в личном телеграм-канале анонсировал реформу государственного аппарата. Реформа станет логичным продолжением отставок в правительстве, проведённых неделю назад.

"Как и ожидалось, отставки министров были некоей прелюдией, началом серьёзной работы, - писал Давыдов. - Как утверждают злые языки, Михаил Владимирович объявит о реформе госаппарата. Система замерла в ожидании".