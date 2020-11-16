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Реформу правительства больше откладывать нельзя: Михаил Мишустин дал старт большой чистке
16 ноября 2020, 16:55 • 22 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал большую реформу, которая затронет правительство: предстоят сокращения чиновников, которые больше откладывать нельзя, подчеркнул премьер. Представлена и схема чистки, которая в первую очередь затронет вакансии.
Информация источников о начале административной реформы правительства России подтвердилась. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 16 ноября, сообщил, что "откладывать реформы системы управления больше нельзя".
Начнётся работа уже с 1 января 2020 года. Займёт она три месяца.
В рамках реформы в центральных аппаратах федеральных ведомств сократят штат на 5%, в территориальных органах - на 10%, в основном за счёт вакантных позиций, финансирование останется прежним.
Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что реформа пройдёт именно в таком формате. Кроме того, политконсультант Леонид Давыдов в личном телеграм-канале анонсировал реформу государственного аппарата. Реформа станет логичным продолжением отставок в правительстве, проведённых неделю назад.
"Как и ожидалось, отставки министров были некоей прелюдией, началом серьёзной работы, - писал Давыдов. - Как утверждают злые языки, Михаил Владимирович объявит о реформе госаппарата. Система замерла в ожидании".
Постановление правительства, регламентирующее изменения, может быть подписано в ближайшее время, в том числе сегодня, добавляли источники. Главной целью реформы видели приведение в единый вид системы управления. Отдельно Михаил Мишустин сегодня объяснил, что при сокращении чиновников будут сохранены зарплатные фонды.
"Делать это будем в основном за счёт вакантных позиций. При этом сохранятся все финансовые ресурсы, в том числе материальное стимулирование, которое было до оптимизации", - сказал премьер-министр.
Фактически Михаил Мишустин приурочил реформу исполнительной власти к первой годовщине своего назначения на пост премьера.
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