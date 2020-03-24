|
Реформа СБУ: Украинскую спецслужбу лишают основных полномочий
24 марта 2020, 14:35 • 77 • Украина
Все реформаторские устремления украинских властей за все годы независимости отвечали одной единственной цели: "это должно понравиться западным партнерам". Интересам государства или ее граждан украинские реформы никогда и не служили. В лучшем случае обслуживали аппетиты элит и их заграничных хозяев. Стартовавшая реформа СБУ не является исключением, в данном случае "партнеров Украины" смущают несвойственные европейской спецслужбе функции. Об этом в своем написал анонимный сотрудник СБУ.
По мнению реформаторов, такими функциями являются борьба с коррупцией и организованной преступностью, контрразведывательная защита экономики и военная контрразведка. Выбор, мягко говоря, странный, впрочем, борьба с "бытовым сепаратизмом" в функциях "современной европейской спецслужбы" точно останется. Не менее интересна судьба подразделений занимающихся информационной безопасностью, а проще говоря, пропагандой. Их предлагается перевести на гражданскую службу и преобразовать в бот-фермы.
"Например, по моей информации, сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы поснимать с беретов погоны, переведя их на гражданку, и вместо специализированных подразделений создать ботофермы. О последствиях для информационной безопасности в этом случае, по всей видимости, мало кто думает - начиная с того, что доступ к очень чувствительно информации получат люди, не прошедшие спецпроверку и без мотивации к госслужбе, и заканчивая тем, сколько сотрудников информационного фронта могут потерять свои места". - Пишет сотрудник спецслужбы.
Проще говоря, агрессивных комментаторов в русском сегменте интернета меньше не станет, однако уровень их профессионализма, и без того невысокий, окончательно скатится к банальным истерикам в сети и низкокачественным информационным вбросам.
Сейчас трудно судить, является ли реформа СБУ действительно фактической ликвидацией основных функций спецслужбы к радости коррупционеров и преступных группировок, либо это чисто косметические изменения с сокращением штата в угоду экономии. В любом случае данная контора давно обесценила собственные принципы, активно участвуя в коррупционных схемах, покрывая контрабанду и наркоторговлю и даже не препятствуя государственным переворотам с последующим запугиванием либо уничтожением нелояльного новой власти населения.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
77
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 марта 2020, 09:35
|
17 марта 2020, 22:35
|
23 марта 2020, 09:35
|
19 марта 2020, 01:00
|
20 марта 2020, 01:35
|
20 марта 2020, 16:35
|
17 марта 2020, 20:35