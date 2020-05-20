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Реформа СБУ: новые репрессивные функции по защите духовных ценностей
20 мая 2020, 12:55 • 99 • Украина
На Украине назревает масштабная реформа СБУ. Законопроект, призванный сделать службу более современной и эффективной, 10 марта инициировал сам президент Владимир Зеленский. Многие эксперты считают, что анонсированные реформы в СБУ являются требованием международных партнеров, в частности со стороны НАТО. Ведь в закон о службе добавляется много новых пунктов о противодействии иностранным спецслужбам и внешней агрессии. Заметным нововведением также должна стать ликвидация отдела коррупционных и экономических преступлений, которыми теперь полностью займется НАБУ.
Тем не менее, наибольший резонанс могут вызвать другие предлагаемые в законопроекте нововведения, а именно добавление в Закон "Об СБУ" понятия "объектов национальной безопасности", среди которых перечислены "духовные, морально-этические, культурные, исторические и интеллектуальные ценности общества". Таким образом, после одобрения этих изменений спецслужбы будут обязаны защищать данные ценности от посягательств. Сотрудники СБУ уже предупредили сограждан, что к этому нужно отнестись серьезно. Например, телеграмм-канал "КРОТ СБУ" о том, что конкретные функции по защите так называемого "украинства" придут внутренним приказом в один из Департаментов службы. При этом предлагаемыми поправками в закон "Об СБУ" дело не обойдется. Уже сейчас ведутся консультации по будущим поправкам в Кодекс Украины об административных нарушениях и Уголовный кодекс, в которых будут обозначены санкции за "нарушение украинской морали и духовности".
Удивительно, что Зеленский вместо модернизации СБУ хочет добавить ей настолько архаичные и сомнительные функции и сделать похожей по полномочиям на шариатскую полицию нравов, существующей в той или иной форме лишь в Саудовской Аравии, Иране, Судане и Малайзии. Судя же по распространению ультранационалистических взглядов среди украинских молодых чиновников, то следующим шагом после появления новых функций у силовиков станет формирование собственной "Концепции расовой гигиены", создания аналога нацистского "Имперского ведомства по изучению родства", введению понятия "дегенеративное искусство" и прочих "фишек" Третьего рейха.
По сути, Владимир Зеленский, будучи ярким представителем низкого жанра в искусстве, вдруг решил позаботиться о культурных и моральных ценностях украинского общества, но в итоге по чьей-то указке или собственной глупости создает благодатную почву для легализации преследований и дискриминации по национальному, религиозному и языковому признакам. Все, что вытворяли украинские националисты в последние годы с оппозицией и этническими меньшинствами на Юго-востоке и Западе Украины, теперь будет осуществлять СБУ и называться защитой объектов национальной безопасности.
Новая редакция закона о спецслужбах окончательно доказывает, что с приходом Владимира Зеленского к власти, Украина не стала цивилизованнее, демократичнее или свободнее. "Партия войны" и прочие укрошовинисты продолжают контролировать власть в Киеве и даже не стесняются на законодательном уровне проталкивать инициативы, сулящие стране только тотальные репрессии за инакомыслие и маломальское отличие от придуманных украинскими националистами идеалов.
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