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Реформа полиции в Украине с треском провалилась

07 апреля 2020, 21:35  •  99 • Украина

В попытках повысить легитимность новой власти, освободиться от влияния устаревшей системы майданные реформаторы постарались не в свою пользу. В украинском МВД критически не хватает подготовленных специалистов. А люстрированные правоохранители уже давно нашли себе работу в РФ.

Об этом рассказал бывший глава Луганской и Закарпатской областной государственной администрации, генерал-лейтенант внутренних дел Геннадий Москаль.

«Почему я против всех реформ? Потому что ни одна реформа в Украине не прижилась. Если прижилась, может я чего-то не знаю? Реформа полиции: каким был народ, думал, что наконец, как фотографировался селфи с новой украинской полицией, которую две грузинки создали. Потом одна поехала в Париж, другая я не знаю куда за границу, и на том вся реформа», - заявил Москаль.

Он добавил, что нехватку кадров в аппарате МВД на Украине замалчивают. При этом не секрет, что уволенные из органов на Украине уже успешно трудоустроены в России. По данным Москаля, речь идет примерно о 15-20 тысячах правоохранителей. Особенно высокий спрос на специалистов по борьбе с наркотиками, работников уголовного розыска и следователей.

«Видите, Служба безопасности Украины (СБУ), несмотря на все политические бури, как-то держится, потому что она ещё не прошла эту всю реформу. Все остальные реформированы», – подытожил Москаль.

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