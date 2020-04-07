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Реформа полиции в Украине с треском провалилась
07 апреля 2020, 21:35 • 99 • Украина
В попытках повысить легитимность новой власти, освободиться от влияния устаревшей системы майданные реформаторы постарались не в свою пользу. В украинском МВД критически не хватает подготовленных специалистов. А люстрированные правоохранители уже давно нашли себе работу в РФ.
Об этом рассказал бывший глава Луганской и Закарпатской областной государственной администрации, генерал-лейтенант внутренних дел Геннадий Москаль.
«Почему я против всех реформ? Потому что ни одна реформа в Украине не прижилась. Если прижилась, может я чего-то не знаю? Реформа полиции: каким был народ, думал, что наконец, как фотографировался селфи с новой украинской полицией, которую две грузинки создали. Потом одна поехала в Париж, другая я не знаю куда за границу, и на том вся реформа», - заявил Москаль.
«Видите, Служба безопасности Украины (СБУ), несмотря на все политические бури, как-то держится, потому что она ещё не прошла эту всю реформу. Все остальные реформированы», – подытожил Москаль.
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