Реформа образования Молдовы: закрыто 815 школ

Во весь рост встаёт проблема безграмотности юного поколения

Начало нового учебного года вновь продемонстрировало последствия демографического кризиса и реформы образования, которые, объединившись, грозят Молдове катастрофой уже в ближайшем будущем.

1 сентября в 1246 образовательных учреждениях страны сели за парты 340 тысяч учащихся. В это число – 1246 – входят 103 начальные школы, 780 гимназий, 350 лицеев и 13 школ для детей с особенными потребностями. Кажется, что образовательных учреждений много, но это только до тех пор, пока не узнаешь, что за последние десять лет в рамках реформы образования в Молдове было закрыто 815 школ.

В 2009 году правительство «евроинтеграторов» принялось «оптимизировать» систему образования. Тогда и было решено, что содержать сельские школы нерентабельно, так же как и профильные лицеи с небольшим количеством учеников. При этом «евроинтеграторы» как бы забыли, что «государство обязано обеспечить свободный доступ к образованию каждому гражданину Молдовы», по крайней мере об этом написано в Конституции страны. Но «западные партнёры» всячески настаивали на оптимизации, и школы закрывались.

Кстати, к началу «оптимизации» образования приложила руку и нынешний премьер-министр Майя Санду, которая в то время занимала пост министра образования – при ней было закрыто 107 школ. Остальные – при правительстве Павла Филипа.

В основном закрывались школы в сельской местности, это не оставляло детям никакой альтернативы и не обеспечивало их транспортировку в другие школы. В результате на сегодняшний день в Молдове часть детей не охвачена образованием. Количество потенциальных школьников, которые не ходят в школу, не считали. Зато накануне начала нового учебного года решили подсчитать, сколько детей покинули страну вместе с родителями. Подсчитали и ужаснулись – более 17 тысяч!

И только автономная Гагаузия не потеряла за эти годы ни одного учебного заведения, отказавшись от реформ образования и «оптимизации».

В вузы Молдовы 1 сентября пришли 60,6 тысячи студентов. Официальная статистика говорит, что это на 5 тысяч меньше, чем всего год назад. Теряя по 5 тысяч студентов в год, легко можно подсчитать, на сколько лет хватит высшего образования в Молдове.

Система профессионально-технического образования тоже теряет учащихся, но не с такой скоростью – примерно 5% в год.

Количество учеников сокращается, но ещё быстрее сокращается количество учителей – в наступившем учебном году не хватает 2174 педагога. Острый дефицит учителей физики и математики, молдавского и английского языков и литературы. Не хватает воспитателей и в детских садах.

Между тем молодёжь не спешит идти в педагогические вузы – в них постоянный недобор студентов.

Эксперты бьют тревогу – демографический кризис вместе с реформой образования приведут к тому, что всего через полвека школы Молдовы опустеют. Впрочем, если опустеют школы, то кто останется в этой некогда цветущей и богатой республике?