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Реформа образования Молдовы: закрыто 815 школ

16 сентября 2019, 14:54  •  30 • Украина
Во весь рост встаёт проблема безграмотности юного поколения
Начало нового учебного года вновь продемонстрировало последствия демографического кризиса и реформы образования, которые, объединившись, грозят Молдове катастрофой уже в ближайшем будущем.
1 сентября в 1246 образовательных учреждениях страны сели за парты 340 тысяч учащихся. В это число – 1246 – входят 103 начальные школы, 780 гимназий, 350 лицеев и 13 школ для детей с особенными потребностями. Кажется, что образовательных учреждений много, но это только до тех пор, пока не узнаешь, что за последние десять лет в рамках реформы образования в Молдове было закрыто 815 школ.
В 2009 году правительство «евроинтеграторов» принялось «оптимизировать» систему образования. Тогда и было решено, что содержать сельские школы нерентабельно, так же как и профильные лицеи с небольшим количеством учеников. При этом «евроинтеграторы» как бы забыли, что «государство обязано обеспечить свободный доступ к образованию каждому гражданину Молдовы», по крайней мере об этом написано в Конституции страны. Но «западные партнёры» всячески настаивали на оптимизации, и школы закрывались.
Кстати, к началу «оптимизации» образования приложила руку и нынешний премьер-министр Майя Санду, которая в то время занимала пост министра образования – при ней было закрыто 107 школ. Остальные – при правительстве Павла Филипа.
В основном закрывались школы в сельской местности, это не оставляло детям никакой альтернативы и не обеспечивало их транспортировку в другие школы. В результате на сегодняшний день в Молдове часть детей не охвачена образованием. Количество потенциальных школьников, которые не ходят в школу, не считали. Зато накануне начала нового учебного года решили подсчитать, сколько детей покинули страну вместе с родителями. Подсчитали и ужаснулись – более 17 тысяч!
И только автономная Гагаузия не потеряла за эти годы ни одного учебного заведения, отказавшись от реформ образования и «оптимизации».
В вузы Молдовы 1 сентября пришли 60,6 тысячи студентов. Официальная статистика говорит, что это на 5 тысяч меньше, чем всего год назад. Теряя по 5 тысяч студентов в год, легко можно подсчитать, на сколько лет хватит высшего образования в Молдове.
Система профессионально-технического образования тоже теряет учащихся, но не с такой скоростью – примерно 5% в год.
Количество учеников сокращается, но ещё быстрее сокращается количество учителей – в наступившем учебном году не хватает 2174 педагога. Острый дефицит учителей физики и математики, молдавского и английского языков и литературы. Не хватает воспитателей и в детских садах.
Между тем молодёжь не спешит идти в педагогические вузы – в них постоянный недобор студентов.
Эксперты бьют тревогу – демографический кризис вместе с реформой образования приведут к тому, что всего через полвека школы Молдовы опустеют. Впрочем, если опустеют школы, то кто останется в этой некогда цветущей и богатой республике?
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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