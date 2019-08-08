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Реформа или угроза? Эксперт разбил земельные аргументы Зеленского

08 августа 2019, 21:24  •  106 • Политика
Эксперт разбил земельные аргументы Владимира Зеленского, озвученные в ходе презентации реформы. Тут, что называется, как посмотреть - реформа может обернуться угрозой, говорит политолог.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2019 году в стране будет проведена земельная реформа, таким образом, рынок земли благодаря вводимым изменениям будет создан уже в 2020 году.
Объем рынка земли составит 40 миллионов га, и, по словам Зеленского, он будет "лучшим в мире". О решении президент Украины сообщил в ходе украинско-турецкого бизнес-форума в Стамбуле.
Землю будут продавать бизнесменам из разных точек мира. Например, продолжил Зеленский, кое-чем уже владеет турецкая компания "Онур".
"Надеюсь, таких компаний будет больше, особенно это касается южной части Украины, где есть необходимость создания и развития мелиоративных систем".
В южной части Украины к реализации планируют проекты государственного и частного партнерства. Однако для начала следует принять "закон о концессии", сказал Зеленский, он и позволит государству работать с частными компаниями. В то же время ФАН со ссылкой на экономиста и политолога Александра Дудчака пишет, что такое решение создаст "угрозу стратегическому ресурсу Украины". Поскольку в частных руках в конечном счете окажется большая часть украинских земель.

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