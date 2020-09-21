Reflex: Почему Европа не может бороться с потоком нелегалов

Неспособность защитить свои границы и противостоять давлению и шантажу

«Пожар в лагере беженцев Мория на греческом острове Лесбос и последующая реакция некоторых европейских политиков, а также неменяющаяся ситуация в Средиземном море у берегов Ливии подсказывают, почему массовая нелегальная миграция в Европу не только не сократиться, но и, скорее всего, будет постепенно расти»,

– пишет влиятельный чешский еженедельный журнал Reflex, который помимо Чехии продаётся в Словакии, Бельгии, Германии, Австрии, Швейцарии и Люксембурге.

Журнал в нынешнее неспокойное для США время отличился обложкой, на которой был изображён темнокожий курчавый Адольф Гитлер. Сей портрет сопровождала надпись «Black Lives Matterм» («Жизни чёрных важны»). «Почему СМИ называют «нежным гигантом» человека, который отсидел пять лет за вооружённое ограбление женщины на поздних сроках беременности?», – возмутился редактор Reflex Марек Стониш, адресуя свои претензии медиа-защитникам неоднократно судимого Джорджа Флойда, гибель которого послужила поводом для массовых протестов в Соединённых Штатах и прокатившейся по миру волне «покаяний». Обложка журнала как бы говорила читателю: если бы Гитлер был темнокожим, мы бы тоже считали, что его «жизнь важна»? Со сравнением можно спорить, но будем помнить, что редактора чешского журнала не оставила равнодушным подмена понятий в СМИ, которые из преступника делают героя мелодрамы.

В проблеме нелегальных мигрантов Reflex отмечает те же самые тенденции, что и в истории с Флойдом.

«При оценке политики безопасности стран Европейского Союза создаётся впечатление, что они кидаются из крайности в крайность. В ХХ веке все европейские страны (и восточные коммунистические и западные демократические) пеклись о защите своих границ и контроле над передвижениями граждан. Сегодня, напротив, кажется, что некоторые западноевропейские политики добиваются неконтролируемого передвижения людей. Скажем, это подтверждает политика в отношении нелегальных мигрантов (иногда их также называют беженцами). Многие западноевропейские политики идут на многочисленные уступки им и тем самым лишь стимулируют других незаконных иммигрантов отправиться покорять европейский рай»,

– считает автор статьи Лукаш Лготян (Lukáš Lhoťan). Он приводит в качестве примера сожжение лагеря Мория на острове Лесбос (Греция), после чего ряд западноевропейских стран уже выразили готовность взять к себе на время детей нелегалов (или взрослых, которые выдают себя за детей).

Пожар на Лесбосе, пишет Reflex, отодвинул на задний план ситуацию в Ливии, откуда мигрантов некоммерческие организации (НКО) везут через Средиземное море в европейские порты.

Европейские политики максимум критикуют подобное поведение, но не предпринимают против этого никаких реальных мер. Когда итальянский популист Сальвини попытался защитить свою страну от этой политики некоммерческих организаций, на него завели дело за преступления против нелегалов, НКО же продолжили пачками возить в Европу мигрантов из Африки.

Автор Reflex называет три причины, не позволяющие Европе эффективно бороться с потоком нелегалов.

«Во-первых, многие политики уверены, что на Европе лежит историческое обязательство позаботиться об остальном мире даже ценой снижения собственного уровня жизни. И все для того, чтобы «помочь» нелегальным иммигрантам, в том числе в их родных странах. Бытует мнение, что так удастся сократить их поток. Но, как подтверждает пример Африки и Афганистана, эта теория не работает»,

– указывает Лготян.

По его мнению, второй причиной является то, что лоббисты массовой миграции и НКО, которые её обеспечивают, апеллируют к чувствам, эксплуатируя изображения детей и создавая соответствующие группы «помощи детям-беженцам». Вот и не хотят политики быть затравленными СМИ как «убийцы маленьких детей» (помните, информационная истерия вокруг помощи мигрантам началась с фото утонувшего маленького мальчика, выброшенного волнами на пляж?).

В-третьих, у ряда европейских политиков и общественников популярна идея открытых границ: они убеждены в том, что «право мигрировать является основным правом человека». В числе сторонников такого подхода, например, министр иностранных дел Люксембурга Жан Асселборн.

«Деятельность некоммерческих организаций и заявления некоторых европейских политиков, напротив, утверждают многих жителей Африки и мусульманского мира во мнении, что Европа ждёт их и «зовёт» в путь в социальный рай к себе»,

– отмечает автор Reflex. По его мнению, наивно думать, что перераспределение мигрантов из сгоревшего лагеря на греческом острове Лесбос будет способствовать решению проблемы.

«Нет. Напротив, эта ситуация дополнительно мотивирует остальных пуститься в опасный путь в Европу, ведь они увидят, что Европа не способна не только защитить свои границы, но и ответить на шантаж и давление со стороны незаконных иммигрантов и их сторонников»,

– заключает Reflex. И даёт мрачный прогноз на будущее: проблемы, связанные с незаконной иммиграцией в Европу, усугубятся, а сами мигранты скоро поймут, что европейское «процветание уходит в прошлое».