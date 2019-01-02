Референдумов и опросов о передаче Курил Японии не будет - депутат Госдумы

Российские власти не намерены проводить какие-либо опросы или референдумы по поводу передачи Японии Курильских островов. Об этом заявил член комитета России по международным делам Государственной Думы Антон Морозов, комментируя предложение премьера Синдзо Абэ.

По словам депутата, позиция России по поводу оспариваемых Токио территорий является чёткой. Ранее Россия уже предлагала Японии заключить мирный договор без каких-либо условий, напомнил он.

"Они вольны решать", - добавил депутат. Однако правительство России не намерено проводить какие-либо референдумы и опросы по данной проблеме, подчеркнул Морозов.

Ранее Абэ заявил, что Япония претендует на территорию южных Курил, однако вопрос об их статусе якобы должно решать само местное население. При этом японский премьер пообещал, что в случае перехода Курил под юрисдикцию Японии местных жителей не будут выселять.

Такое заявление депутат Морозов сделал "РИА Новости".