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Референдума о слиянии НАО и Архангельской области в 2020 году не будет

28 мая 2020, 14:55  •  15 • Политика
Референдум об объединении Ненецкого автономного округа (НАО) и Архангельской области проводить в 2020 году не будут. Об этом сообщил председатель рабочей группы от НАО Матвей Чупров 28 мая.
По его словам, такое решение было принято по итогам совещания в Нарьян-Маре с участием секретаря генсовета партии «Единой России» Андрея Турчака и врио губернаторов НАО и Архангельской области — Юрия Бездудного и Александра Цыбульского.
«Четко прозвучала позиция, что референдума 13-го числа (сентября, в единый день голосования. — Ред.) не будет, что мы переворачиваем эту страницу и та политическая история уходит на задний план», — сказал Чупров «РИА Новости».
Также было принято решение, что оба субъекта будут развиваться только в рамках макрорегиона, без «политических объединений». Их развитие закрепят в программе развития по Арктике отдельным подпунктом.
В пресс-службе администрации НАО сообщили, что совместно с Архангельской областью разрабатывают программу социально-экономического развития двух регионов.
Создание общей программы Цыбульский и Бездудный обсудили с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым 26 мая. Министр назвал приоритетным развитие Арктической зоны и Северного морского пути и отметил, что взаимодействие двух регионов позволит реализовать проект глубоководного порта Индига. Это, в свою очередь, обеспечит «новое качество жизни для людей».
13 мая Цыбульский и Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы. Название нового субъекта определено не было. Цыбульский заверял, что жители НАО сохранят экономические гарантии, и подчеркивал, что пока речь идет только о начале обсуждения данного вопроса с общественностью.
Ожидалось, что слияние ускорит социально-экономическое развитие обоих регионов и повысит уровень жизни населения. Кроме того, бюджет НАО во многом зависит от доходов от добычи газа и нефти, цена на которую в последнее время не отличается стабильностью, пишет «Газета.ру».
Позднее в мае Чупров допустил включение в состав нового субъекта Республики Коми. Он отметил, что все три региона связаны исторически, географически и инфраструктурно, поэтому их слияние позволит реализовать масштабные проекты и сблизить субъекты.

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