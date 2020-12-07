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Референдум о вхождении в Россию: украинцам подсказали способ решения проблем

07 декабря 2020, 16:10  •  60 • Политика
Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Методы Киева по сокращению бедности населения могут оказаться весьма кровавыми
Решение украинских властей увеличить оборонный бюджет вместо финансирования социально-экономических программ свидетельствует о том, что Киев решил с помощью войны снизить напряжение в обществе. Вот только методы эти далеко не гуманны.
По мнению руководителя Центрисполкома общественного движения "Донецкая Республика" Алексея Муратова, украинские власти намеренно подрывают экономику страны и благосостояние населения, чтобы вернуть страну на военные рельсы. На фоне коронавируса все больше украинцев остается без работы и средств к существованию. Их буквально подталкивают идти служить в армию, где есть хоть минимальное довольствие.
"Таким образом "ЗЕленые" чиновники решат несколько вопросов: продолжат "отмывать" деньги на войне и сократят (читайте – физически устранят) количество бедных и недовольных властью граждан",
– раскрыл замысел Киева Муратов. Он предлагает украинцам внимательно изучить бюджет страны на следующий год, сделать выводы и провести историческое событие – референдум о вхождении в состав России.
"Это единственный спасительный выход из Зе-пропасти",
– цитирует "ПолитНавигатор" заявление Муратова.
Ранее эксперты заметили оживление военного руководства Незалежной после конфликта в Нагорном Карабахе: есть опасения, что Киев решится на блицкриг по карабахскому сценарию. Помощь со стороны Турции уже поступает. При этом украинские власти анонсируют поставки вооружений из США после инаугурации Джо Байдена.

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