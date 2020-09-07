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Рефат Чубаров призвал организовывать диверсии в Крыму

07 сентября 2020, 13:40  •  18 • Украина

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров признал, что Запад не будет воевать с Россией, чтобы вернуть Крым Украине.

Депутат партии Порошенко заявил, что времени на ожидание действенной помощи от Запада в вопросе «деоккупации Крыма» уже не осталось. А значит – надо подтолкнуть «партнеров» к радикальным действиям.

«Россия не остановится пока окончательно не уничтожит Крым и не вытеснят его коренной народ – крымских татар. Вот почему ни у Украины, ни у крымскотатарского народа нет времени на то, чтобы ожидать появления у наших западных партнеров желания предоставить нам действенную помощь в освобождении оккупированных территорий», – написал Чубаров в Фейсбуке.

Однако, интересны не привычные сетования политика и не его русофобские заявления. Вся «соль» обращения Чубарова сводится к провокации конфликтной ситуации на границе с полуостровом. Он открыто заявляет, что Украине необходимо создавать ситуации, которые «не позволят нашим партнерам ограничиваться только выражением беспокойства». Сразу вспоминается революция достоинства которая переросла из мирных протестов в кровавый госпереворот – как только на майдане начали стрелять.

По сути, и Чубаров рекомендует организовывать диверсии вроде подрывов мостов, сноса ЛЭП и других стратегических объектов в Крыму. А по мнению некоторых аналитиков, глава Меджелиса вообще планирует «маленькую победоносную войну».

По инсайдерским данным, идею «противостояния в Крыму» подкинул Чубарову экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, который сейчас работает «стратегом» в штабе Петра Порошенко. Еще интересней тот факт, что заявления политического татарина появились сразу после того, как два стратегических бомбардировщика НАТО пересекли воздушное пространство Украины и подлетели к Крыму с севера. При этом в районе Крыма были замечены разведывательные самолеты США. Похоже, что именно о таких ситуациях и мечтают меджелисовцы.

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