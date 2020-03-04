Реджеп в Идлиб собрался

Главной военной новостью этих дней стала информация, распространённая Министерством обороны России, о том, что для прекращения конфликта и обеспечения безопасного движения мирных жителей по трассам М-4 и М-5 в город Серакиб вошли подразделения военной полиции Министерства обороны Российской федерации. Для многих наблюдателей за конфликтом эта новость стала полной неожиданностью!

…17 сентября 2018 года в Сочи был подписан Меморандум «О стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб», где, в части конкретных мер, которые были возложены на Турцию было записано, что:

В зоне деэскалации должна быть создана демилитаризованная зона глубиной 15−20 км.

Все радикальные террористические группы должны быть выведены из демилитаризованной зоны до 15 октября 2018 года.

Все танки, артиллерия, РСЗО и минометы конфликтующих сторон должны быть выведены из демилитаризованной зоны до 10 октября 2018 года.

Вооруженные силы Турецкой Республики и военная полиция Вооруженных Сил Российской Федерации должны начать скоординированное патрулирование и мониторинг с использованием беспилотных летательных аппаратов в демилитаризованной зоне.

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В интересах обеспечения свободного передвижения местных жителей и товаров, а также восстановления торговых и экономических связей транзитное движение по маршрутам М4 (Алеппо-Латакия) и М5 (Алеппо-Хама) должно быть восстановлено до конца 2018 года.

Лидеры России и Турции подписали меморандум, пожали друг другу руки. Документ назвали прорывом в установлении мира в Сирии и «дорожной картой» процесса примирения.

Но очень скоро стало очевидно, что Турция свои обязанности по меморандуму исполнять не собирается и рассматривает его исключительно, как прикрытие для своего ввода войск на территорию сирийского Идлиба. За последующие три месяца Турция разместила здесь 12 оборудованных по всем правилам фортификации «наблюдательных постов», каждый численностью в мотопехотную роту при поддержке танков и артиллерии. Дальше больше — к, уже имеющимся постам, турки завели в Идлибскую зону ещё две мото-маневренные группы всё той же ротной численности, с танками и артиллерией. А в начале февраля 2020 года ещё пять рот.

Под протекторатом турецких военных, фактически прикрывших собой боевиков, джихадисты за год пришли в себя после разгромов 2018 года. Восстановили свои боевые структуры, залечили раны и перевооружились. Последнее — особая тема — идлибская зона со всех сторон, кроме границы с Турцией, жёстко блокирована Сирией и оружие боевикам может поступать исключительно с турецкой территории. Никаких других путей поступления его нет. То есть Турция, фактически, восстановила и вооружила джихадистов из «Хайят Тахрир аш-Шам» — объединения боевиков разных разгромленных и вывезенных сюда по миротворческому соглашению отрядов под руководством «Джебхат ан-Нусры"*.

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Общая численность к началу 2020 года этой армии достигла 32 000 боевиков. Из которых только 3000 числились в ССА — так называемой Сирийской свободной армии — полностью подчинённой Турецкому генштабу и состоящей из «туркоманов» — сирийских турок.

И с осени 2019 года эта джихадисткая «армия» начала вести планомерное продвижение вглубь Сирии, отжимая один посёлок за другим, возвращая себе утраченные позиции. Все призывы к туркам выполнять свои обязательства по разделению воюющих сторон и разоружению джихадистов оставались без ответа. Турки заявляли, что ведут переговоры с лидерами боевиков, но никаких реальных действий не предпринимали. Когда боевики прорвались в пригород Алеппо и тут же начали миномётные обстрелы жилых кварталов терпение сирийцев лопнуло и в январе 2020 года они начали военную операцию по зачистке Идлиба от джихадистов, разблокировании стратегической трассы М-5 и зачистке пригородов Алеппо от боевиков, их «отжатию» на безопасное для жителей города расстояние. И почти сразу эти действия наткнулись на бешенную реакцию турецкой стороны. Турки потребовали прекратить военную операцию и отвести войска. Обвинили Дамаск и Москву в нарушении меморандума и пригрозили прямым вмешательством в конфликт. При этом, каких-либо законных обоснований своего вмешательства Анкара приводить не стала, а просто заявила, что это «требование народа Сирии».

Пока Турция сыпала угрозами, боевики под ударами сирийских войск побежали, и очень скоро линия соприкосновения оказалась глубоко за турецкими постами наблюдения. Сложилась парадоксальная ситуация — некоторые «наблюдательные посты» турок находились в десяти — пятнадцати километрах за спиной сирийских наступающих частей и турки категорически отказывались их оттуда отводить, при этом, требуя для них продовольствие и воду, мотивируя это тем, что посты оказались в блокаде. А вскоре выяснилось, что объёмы, которые запрашивают турки, во много раз превышают все их потребности.

На законный вопрос — зачем вам столько? — последовал ответ, что турки вынуждены кормить ещё и беженцев, которые спасаются рядом с ними от сирийских войск. Предложение провести совместный учёт этих беженцев и оказать им гуманитарную помощь турки отвергли. А воздушная разведка вскоре выяснила, что «беженцами» оказались всё те же боевики, которые спасаясь от уничтожения, просто бросились под прикрытие турок, понимая, что по туркам стрелять никто не будет.

За последующие две недели сирийская армия выполнила все те задачи, которые турки не смогли выполнить за полтора предыдущих года — отбросила боевиков от Алеппо, разблокировала стратегическую трассу М-5 и освободила несколько районов Идлиба, фактически выдавив боевиков в Турцию.

Всё это вынудило Анкару перейти к активным действиям. В районы, контролируемые джихадистами, турки начали перебрасывать свои войска и артиллерию, стягивать туда наиболее боеспособные отряды джихадистов и в последних числах февраля протурецкие боевики при поддержке, развёрнутой в Идлибе, якобы, по соглашению с Сирией, турецкой артиллерии прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. В ответ на это российские Су-24 нанесли по ним удары, что позволило правительственным войскам успешно отбить все атаки. По данным турецкого Минобороны, в результате воздушной атаки в Идлибе погибли двое турецких военных, еще пять получили ранения. При этом Турция уклонилась от ответа на вопрос, как в полосе воздушных ударов оказались её военнослужащие. Удары наносились по позициям боевиков — исламистов и находились вдалеке от наблюдательных постов турецкой армии. Центр по примирению враждующих сторон призвал Анкару прекратить оказывать поддержку террористам. И на какое-то время бои затихли.

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27 февраля террористы из «Хайят Тахрир аш-Шам» начали новое масштабное наступление на город Серакиб, находящийся на перекрёстке стратегических автодорог ведущих из Алеппо к Дамаску и Идлибу, а далее к турецкой границе. Начались ожесточённые бои. По позициям боевиков вновь начала наносить удары авиация. В ходе одного из бомбоштурмовых ударов погибли 36 турецких военных, еще 30 были ранены. Как потом выяснилось, был уничтожен турецкий центр боевого управления, который руководил наступлением боевиков. Среди погибших оказалось несколько старших офицеров, в том числе и командир турецкой бригады, действующей здесь.

Центр в нарушение всех договоров был развернут непосредственно в полосе наступления «Хайят Тахрир аш-Шам» и вскрыт нашей разведкой. Российское командование несколько раз запросило турок о нахождении их подразделений и отдельных военнослужащих в этом районе, на что турки неизменно заявляли, что никаких турецкий военнослужащих здесь нет, и, что против Сирийской армии сражаются исключительно местные борцы за свободу против асадовской тирании. После чего данные были переданы сирийским ВВС и был нанесён авиационный удар. Сразу после него турки завопили о том, что погибли их военнослужащие и потребовали организовать воздушный коридор для эвакуации.

Российская сторона запросила турецкую, как турецкие военные оказались там, где их не должно было быть? И почему турецкая сторона нас об этом не уведомила? Турки заявили, что будут разбираться с инцидентом и снова запросили воздушную эвакуацию. Российские представители ответили, что воздушный коридор предоставить не могут т.к. это требует согласования с сирийскими силами ПВО, и на этой уйдёт время, но готовы убедить сирийцев прекратить огонь и обеспечить эвакуацию раненых и убитых наземным транспортом, на что турки были вынуждены согласиться. Всю ночь они разбирали завал и вытаскивали трупы своих «кураторов» и вывозили в сторону границы.

А президент Реджеп Тайип Эрдоган созвал совещание по безопасности. Итогом этого совещания стало открытое вмешательство Турции в войну на стороне джихажистов. Турецкая армия силами пяти батальонных групп вошла в Идлиб и начала наносить артиллерийские удары и воздушные налёты беспилотной авиации по сирийским позициям в этом районе. Сирийцы оказались не готовы к такой эскалации. И за два дня от ударов с воздуха и огня артиллерии потеряли 190 солдат и офицеров погибшими, почти 300 раненными. Было подбито 23 танка (из которых 13 отремонтировано) и 9 РСЗО. При этом турки заявили о 2000 убитых сирийцев и 200 уничтоженных танков и БМП только в ходе «ночи мести» за гибель своих военнослужащих.

Под прикрытием турецкой артиллерии и авиации боевики снова пошли на штурм посёлка Серакиб. После двухдневных боёв они смогли частично взять город и перерезать трассу М-5, но расширить свой плацдарм им здесь не удалось.

Уже к вечеру сюда были переброшены силы ПВО Сирии и за следующие двое суток ею было сбито семь ударных БПЛА Bayraktar и пять тяжёлых разведывательно — ударных беспилотников «Anka» и «Anka-S». Потеря последних особенно чувствительна для турок. Это турецкий аналог американского MQ-9 Reaper, который США отказались продать Турции. Длина фюзеляжа этого дрона составляет 8 метров, а размах крыльев БПЛА 17 метров. Каждый такой аппарат обошёлся турецкой казне в 30 миллионов долларов, и всего их на вооружении было тридцать штук…

В этот же день сирийская сторона признала потерю двух бомбардировщиков Су-24, но остаётся не ясным, были ли они сбиты турками или по ошибке их обстреляла собственная ПВО, переброшенная сюда, а 3 марта с турецкой территории истребителем F-16 был сбит ракетой лёгкий сирийский штурмовик Л-39, его пилот погиб.

Утратив господство в воздухе, боевики сразу утратили своё главное преимущество и наступательный порыв. 1 марта сирийские войска начали штурм Серакиба, и к утру 2 марта город был полностью отбит.

Потери джихадистов в этих боях подсчитать трудно. Но по данным радиоперехвата переговоров боевиков речь может идти, как минимум, о полутора — двух тысячах убитых и почти столько же раненых. Отдельной строкой стоят турецкие потери. Анкара уже официально признала гибель сорока своих военнослужащих. Большинство погибших были из 65-й механизированной бригады и офицеры штаба 5-го армейского корпуса 1-й полевой армии. Но по неофициальным каналам известно о том, что в ходе этих боёв потери понес и турецкий спецназ, воюющий здесь вместе с боевиками. Говорится о гибели не менее чем пятнадцати бойцов. Ещё около десяти являются пропавшими без вести. Всего же Турция потеряла в Сирии уже больше полусотни своих военнослужащих.

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Оказавшись перед лицом явного военного разгрома в Идлибе, Турция снова решила разыграть карту натовской солидарности и обратилась за помощью к своим союзникам в НАТО. И в прошедшую пятницу Совет НАТО провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на запрос Анкары. Но закончилось оно для Турции провально. Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе. Поводом для блокировки стало то, что текст заявления не включал предложения Греции о ссылке на соблюдение соглашения между Турцией и Евросоюзом о беженцах и мигрантах 2016 года.

Одновременно с «натовским каналом» Турция обратилась к США с просьбой разместить свои зенитные комплексы «Пэтриот» на границе с Сирией. Трамп ответил, что рассматривает просьбу своего «турецкого друга» и вскоре даст ответ. В Госдепе США сообщили, что «рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе», но этим поддержка и ограничилась.

В общем, пока никто из вчерашних союзников Турции не бросился ей на помощь. И это ставит Турцию перед необходимостью вновь договариваться о мире в Идлибе с Россией.

Невыполненный Турцией сочинский меморандум сильно подрывает её позицию как надёжного переговорщика, а попытка военными успехами «де-факто» её усилить обернулась для Эрдогана войной, в которой он теряет своих солдат и офицеров, подрывает репутацию как «сильного лидера» в глазах турок и не может добиться реальной победы над ненавистным ему Асадом. Именно этот тупик и вынуждает турецкого президента лететь в четверг в Москву.

Турция очевидно не заинтересована в разрыве союза с Россией. Он выгоден Турции и экономически, и политически, как противовес Америке, которая уже не первый год пытается сбросить Эрдогана и посадить на его место своего ставленника. Скорее всего, мы имеем дело с неизбежным разделом сфер влияния, который всегда происходит после окончания любой масштабной войны. И тут Турция просто пытается отхватить кусок побольше.

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Именно поэтому в сирийском политическом покере турки резко начали поднимать ставки, пойдя на обострение, открыто ввязавшись в конфликт на стороне джихадистов. И получили ответ от России — ввод российской военной полиции в Серакиб — игра на всё! Теперь туркам надо понимать, что перспектив выполнить замысел и перерезать стратегическую трассу М-5, взять Алеппо за горло, за оставшееся до встречи Владимира Путина и Рэджепа Эрдогана часы нет. А любой удар по русским это уже тот масштаб войны, который туркам совсем не нужен.

Но, с другой стороны, это хороший повод для Эрдогана отойти, не потеряв лицо, русская полиция официально носит статус миротворцев и тем самым войска Асада во всё этом больше не участвуют.

Понимают турки и то, что, если боевые действия здесь прекратятся, то в стратегической перспективе военное присутствие Турции на территории Сирии без прямого военного конфликта с Дамаском невозможно. Значит, единственный выход из этой ситуации, это поиск политического решения, которое бы удовлетворило и Сирию, и Турцию. И таковое можно найти в рамках выполнения условий Сочинского меморандума — ликвидации радикальных боевиков и интеграции умеренной оппозиции в политическое пространство Сирии, как перспективной политической партии, выражающей турецкие интересы.

Надо понимать, что и для нас дружеские отношения с Турцией важны. Без взаимопонимания и взаимодействия здесь достичь прочного мира невозможно. Всё это позволяет предположить, что переговоры с турками будут долгими и трудными, но всё же результативными для обеих сторон.

*Группировка «Джебхат ан-Нусра» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.