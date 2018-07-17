Редко, но метко: Facebook подтвердил использование рекламодателями категории «заинтересованных в госизмене» россиян

Facebook подтвердил использование созданной им категории «заинтересованных в государственной измене» для таргетинга. В ответ на запрос RT в компании сообщили, что данное определение использовалось рекламодателями, но редко, однако представители соцсети не стали называть конкретных цифр. Это означает, что третья сторона могла собирать IP-адреса тех пользователей из России, которые относятся к этой категории и переходили по таргетированным рекламным баннерам. Ранее сообщалось, что соцсеть уже удалила эту категорию, которая создавалась для «объединения людей, интересующихся этой тематикой исключительно в историческом контексте».

Facebook подтвердил использование таргетинга в отношении россиян, включённых рекламным алгоритмом в категорию «заинтересованных в государственной измене». Речь идёт о приблизительно 65 тыс. пользователях. Об этом сообщили представители социальной сети по запросу RT.

В компании не стали отрицать факта использования категории, отметив, что её применение «было редким». Конкретные цифры и самих рекламодателей в Facebook назвать отказались.

Таким образом, в социальной сети был возможен запуск рекламного объявления исключительно для российских пользователей, помеченных как «заинтересованные в измене». После этого рекламодатели могли получить IP-адреса тех, кто перешёл по баннеру.

Facebook пояснил, что данная категория должна была объединить людей, заинтересованных этой тематикой «в историческом контексте». После обнародования факта существования такой категории социальная сеть удалила её.

«Категория «Государственная измена» была добавлена ввиду исторического значения этого понятия. Учитывая, что эта деятельность незаконна, мы удалили её как категорию интересов», — сказал представитель компании.

Ранее на категорию «заинтересованных в государственной измене» обратили внимание в газете The Guardian. Издание предположило, что Кремль якобы может использовать данные о 65 тыс. россиян для «репрессий» по отношению к «потенциальным изменщикам».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила произошедшее с антиутопиями Джорджа Оруэлла, а принятие мер в отношении россиян, вошедших в категорию «заинтересованных в госизмене», — «паранойей в чистом виде».

Международные организации Human Rights Watch, ACLU и Amnesty International, которые занимаются защитой прав человека и отстаивают конфиденциальность персональных данных, по разным причинам не смогли прояснить ситуацию в ответ на запросы RT.

«Способ политического вмешательства»

Алгоритмы определения интересов пользователей являются основой рекламной политики Facebook. Благодаря им социальная сеть формирует категории пользователей, на которые затем рекламодатели распространяют таргетинг. Основой для распределения в категории являются указанные человеком интересы, которые можно отредактировать вручную, однако они являются лишь частью используемых данных. Узнать же о своей принадлежности к той или иной категории не получится.

Бывший агент MI5 Энни Машон считает, что алгоритм Facebook мог стать инструментом вмешательства в дела России.

«Facebook — мечта шпиона, потому что мы бесплатно передаём им все наши персональные данные. Мы знаем, что Facebook сотрудничает с западной разведкой и западными компаниями, чтобы использовать и монетизировать информацию, которой мы делимся. Теперь они утверждают, что 65 тыс. пользователей заинтересованы в «измене». Это может быть ещё одним способом политического вмешательства», — сказала она в беседе с RT.

Алгоритм избирателя

Напомним, что это не первый скандал, связанный с использованием персональных данных пользователей Facebook. В начале года стало известно об утечке данных десятков миллионов человек, которыми воспользовалась компания Cambridge Analytica. На их основе организацией был разработан алгоритм, позволяющий анализировать политические предпочтения, что якобы дало возможность повлиять на результаты более чем 200 предвыборных кампаний по всему миру.

Основатель и глава компании Марк Цукерберг принёс публичные извинения и пообещал исправить уязвимость в системе защиты. Тем временем соцсеть выплатила штраф в размере $600 тыс. Управлению комиссара по информации Великобритании.

Кроме того, в мае Facebook по ошибке обнародовал закрытые записи 14 млн пользователей. Технический сбой произошёл в период с 18 по 27 мая.

По данным Business Insider, инвесторы Facebook потребовали увольнения Цукерберга с поста главы социальной сети. По их словам, причиной кризиса компании мог стать способ управления. Сообщается, что они потребовали отставки Цукерберга и назначения независимого исполнительного директора.