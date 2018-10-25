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Редкие дельфины приплыли к самому длинному в мире мосту после критики экологов – видео
25 октября 2018, 01:09 • 113 • В мире
В Китае телевидение засняло редких белых дельфинов, которые свободно плескаются у только построенного 55 км моста на юге страны, хотя экологи угрожали их исчезновением.
У самого длинного в мире мост, соединяющего Гонконг, Макао и город Чжухай, были замечены очень редкие белые дельфины. Строительство этого моста вызывало особенную критику экологов, которые беспокоились, что популяция этих млекопитающих исчезнет из-за строительства гигантской переправы.
Белых дельфинов засняло и показало New China TV. Они вполне себе свободно чувствовали себя рядом с мостом. До этого дельфинов заметили у моста еще летом 2018 года.
Проект по строительству моста, общая длина которого составляет 55 км на юге Китая вызывал особое возмущение экологов именно из-за угрозы этим белым дельфинам.
В настоящий момент их популяция насчитывает буквально несколько десятков особей.
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