Редкие дельфины приплыли к самому длинному в мире мосту после критики экологов – видео

У самого длинного в мире мост, соединяющего Гонконг, Макао и город Чжухай, были замечены очень редкие белые дельфины. Строительство этого моста вызывало особенную критику экологов, которые беспокоились, что популяция этих млекопитающих исчезнет из-за строительства гигантской переправы.

Белых дельфинов засняло и показало New China TV. Они вполне себе свободно чувствовали себя рядом с мостом. До этого дельфинов заметили у моста еще летом 2018 года.

Проект по строительству моста, общая длина которого составляет 55 км на юге Китая вызывал особое возмущение экологов именно из-за угрозы этим белым дельфинам.

В настоящий момент их популяция насчитывает буквально несколько десятков особей.

A Chinese white dolphin was filmed leaping out of the sea near the magnificent Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge, proving that infrastructure construction and ecological protection can go hand in hand. (Photo: VCG) pic.twitter.com/8lBCj6pbBP